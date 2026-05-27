Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/5: Biến động trái chiều, thị trường chợ đen tăng không ngừng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/5 trên thế giới phục hồi khi căng thẳng leo thang

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) phục hồi lên mức 99 điểm, sau khi Mỹ thực hiện các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, làm dấy lên nghi ngờ về những tiến triển gần đây trong đàm phán hòa bình giữa hai nước.

Sức mạnh của đồng bạc xanh đã gây áp lực lên thị trường tiền tệ rộng hơn, khiến các đồng tiền châu Á suy yếu sau khi có khởi đầu mạnh mẽ vào đầu tuần.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Theo giới phân tích, đồng bạc xanh được hỗ trợ chủ yếu bởi những nghi ngờ mới nổi lên về thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran, sau khi các báo cáo cho thấy Washington đã tấn công các mục tiêu ở miền Nam Iran vào hôm qua.

Các cuộc tấn công diễn ra ngay cả khi các quan chức Mỹ ca ngợi những tiến triển trong đàm phán hòa bình với Iran.

Các báo cáo cuối tuần qua cho thấy hai bên đang tiến gần đến một thỏa thuận khung nhằm mở lại eo biển Hormuz và gia hạn lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột có thể sẽ “mất vài ngày” mới đạt được kết quả.

Các quan chức Iran đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng quân sự của nước này đều sẽ bị trả đũa.

Cùng diễn biến liên qua, giá dầu tăng vọt sau các cuộc tấn công, lấy lại một phần mức giảm gần đây và khiến thị trường lo ngại về tác động lạm phát của cuộc chiến. Điều này đã hỗ trợ cho đồng USD.

Niềm tin tiêu dùng tại Mỹ suy giảm trong tháng 5 khi những lo ngại về lạm phát liên quan đến xung đột quân sự ngày càng gia tăng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi thị trường Mỹ mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ, đồng thời phản ánh xu hướng giảm của lợi suất trái phiếu toàn cầu, nhờ kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn giảm 7,6 điểm cơ bản, xuống còn 4,497%.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 27/5 trong nước biến động hẹp

Hôm nay, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết 25.137 VND/USD, giảm 1 đồng so với phiên chốt tuần trước.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.880 - 26.390 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.932 - 26.344 VND/USD, tăng mỗi chiều 2 đồng so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 27/5. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.123 - 26.393 VND/USD, giảm 9 đồng chiều mua và tăng 1 đồng chiều bán so với phiên gần nhất.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.153 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.393 VND/USD, giảm 9 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.076 - 26.393 VND/USD, giảm 9 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.160 - 26.393 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và tăng 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Còn tại thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 26.405 - 26.505 đồng/USD, tăng 27 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.