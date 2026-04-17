Tối 17-4, giá vàng, bạc tăng vọt sau thông tin mở lại eo biển Hormuz

Lúc 21 giờ 30 ngày 17-4, giá vàng thế giới được giao ngay ở mức 4.876 USD/ounce, tăng tới 85 USD/ounce so với phiên trước.

Đây là mức tăng rất mạnh của giá vàng sau vài ngày chững lại quanh vùng 4.800 USD/ounce. Kim loại quý đang hướng tới mốc 4.900 USD/ounce, vùng cao nhất trong 1 tháng qua và nối tiếp xu hướng đi lên mạnh mẽ kể từ mốc đáy 4.100 USD/ounce lập hồi cuối tháng 3.

Tăng mạnh hơn vàng, giá bạc đang gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư khi tăng tới 5,4% chỉ trong một phiên, vượt 82 USD/ounce và đang ở mức cao nhất trong 5 tuần qua.

Giá vàng, bạc đi lên mạnh mẽ ngay sau thông báo của Iran tuyên bố eo biển Hormuz mở cửa cho tất cả tàu thương mại.

Theo đó, ngày 17-4, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở cửa cho tất cả tàu thương mại trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Giá vàng lên cao nhất trong 1 tháng qua

Giá bạc tăng vọt

Phản hồi về động thái này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran đã thông báo eo biển Hormuz hiện "mở cửa hoàn toàn và sẵn sàng cho việc lưu thông toàn diện", đồng thời gửi lời "cảm ơn Iran".

Trong khi giá vàng, bạc tăng vọt thì giá dầu thô lại lao dốc. Hiện giá dầu thô giảm sâu về còn 88,1 USD/thùng, mất tới 11,2% so với phiên trước.

Đồng USD cũng đi xuống khi chỉ số đồng USD (DXY Index) ở mức 97,7 điểm, mất 0,51% so với phiên trước.

Với thị trường trong nước, tính tới cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC tăng trở lại 500.000 đồng, lên 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 171 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được điều chỉnh tăng lên mức 167 triệu đồng/lượng (mua vào) và 170,5 triệu đồng/lượng (bán ra), cao hơn 500.000 đồng.