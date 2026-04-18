Giá vàng hôm nay, 18-4: Bật tăng trở lại

Giá vàng hôm nay nóng lên

Đầu ngày 18-4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần tại 4.831 USD/ounce, tăng 41 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.780 USD/ounce).

Giá vàng hôm nay đi lên trong bối cảnh nhà đầu tư bắt đầu định giá lại rủi ro địa chính trị khi chiến sự tại Trung Đông có khả năng sớm kết thúc.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định rằng việc phục hồi sản lượng dầu khí từ khu vực này có thể mất tới hai năm sau khi xung đột Mỹ - Iran chấm dứt. Trong khi đó, các quan chức trong chính quyền Mỹ kêu gọi ngành công nghiệp dầu mỏ đẩy mạnh tăng sản lượng để bù đắp cho nguồn cung bị gián đoạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự lạc quan rõ nét về triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn giữa Mỹ và Iran. Ông cho biết hai bên đang thảo luận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời sắp hết hạn vào tuần tới

Giới phân tích nhận định đà bật tăng của giá vàng hôm nay cho thấy thị trường đang dần chuyển hướng từ lo ngại rủi ro địa chính trị sang theo dõi các yếu tố kinh tế vĩ mô, trong bối cảnh hy vọng về một khu vực Trung Đông ổn định hơn đang gia tăng.

Tuy nhiên, các diễn biến đàm phán Mỹ - Iran trong những ngày tới, vì bất kỳ thay đổi nào cũng có thể ảnh hưởng mạnh đến xu hướng giá vàng.