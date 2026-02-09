Từ hôm nay 9-2, những vi phạm nào sẽ bị tịch thu vàng?

Từ hôm nay, 9-2, Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng chính thức có hiệu lực. Nghị định này bổ sung nhiều quy định chặt chẽ liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng.

Trong đó, Điều 28 của nghị định quy định mức phạt tiền từ 300 triệu đến 400 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng miếng.

Cụ thể, các hành vi bị xử phạt gồm: sản xuất, kinh doanh, mua bán vàng miếng khi không có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp; xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép; cũng như thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, đối với các vi phạm nêu trên, cơ quan chức năng còn có thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ số vàng liên quan đến hành vi vi phạm.

Các điểm kinh doanh mua - bán vàng miếng SJC sẽ có bảng thông báo để người dân được biết

Chỉ áp dụng với hoạt động kinh doanh

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW, cho biết hình thức xử phạt bổ sung tịch thu vàng theo Điều 28 Nghị định 340/2025 chỉ áp dụng đối với các hành vi mang tính chất kinh doanh trái phép.

Các hành vi này bao gồm sản xuất, kinh doanh, mua bán vàng miếng không có giấy phép; xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; hoặc tổ chức hoạt động kinh doanh vàng khi chưa được cấp phép.

Theo luật sư Hà, đối tượng điều chỉnh trọng tâm của quy định này là các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh vàng trái phép, chứ không nhằm vào người dân sở hữu, cất giữ, đeo hoặc sử dụng vàng hợp pháp trong sinh hoạt hằng ngày hay các giao dịch dân sự thông thường.

"Đối với các giao dịch mua bán, trao đổi nhỏ lẻ giữa người dân với nhau, nếu không mang tính chất kinh doanh thường xuyên, không tổ chức hoạt động mua bán như một hoạt động thương mại và không vi phạm các quy định khác của pháp luật, thì về nguyên tắc không bị coi là kinh doanh vàng trái phép để áp dụng biện pháp tịch thu" - luật sư Hà nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý trong trường hợp cá nhân mua, bán vàng miếng với các tổ chức không có giấy phép kinh doanh vàng miếng, hoặc tham gia các giao dịch có dấu hiệu tổ chức, thường xuyên, mang tính kinh doanh, thì vẫn có thể bị xử phạt hành chính và áp dụng các biện pháp bổ sung theo quy định.

Nên mua bán tại điểm giao dịch hợp pháp

Để hạn chế rủi ro pháp lý, luật sư Hà khuyến nghị người dân khi mua bán vàng miếng với số lượng nhỏ, như 1–2 lượng, nên thực hiện giao dịch tại các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép kinh doanh vàng miếng. Người mua cần giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, đồng thời tránh tham gia các giao dịch mua bán không rõ nguồn gốc hoặc hình thức "trao tay" ngoài hệ thống được cấp phép.

Liên quan đến vấn đề này, bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, cho biết người dân chỉ được phép mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Theo bà Liên, các doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ không được cấp phép kinh doanh vàng miếng nếu thực hiện việc mua, bán vàng miếng với cá nhân hoặc tổ chức đều là hành vi trái quy định và sẽ bị xử phạt theo pháp luật hiện hành.