Chốt giá vàng hôm nay ngày 8/2 tăng cực mạnh, người mua lãi đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 8/2, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 8/2 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 179,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 8/2, giá vàng trong nước ngày 8/2/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 176,3 triệu đồng/lượng mua vào và 179,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 8/2 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng tăng 7,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 176,3 triệu đồng/lượng mua vào và 179,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 7,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 8/2 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 176,3 triệu đồng/lượng mua vào và 179,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 7,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 176,3 triệu đồng/lượng mua vào và 179,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 7,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 8/2, chốt một tuần giao dịch tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và mức tăng 7,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lãi đậm 4,3 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 8/2, chốt tuần tăng rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 8/2, chốt một tuần giao dịch tăng rất mạnh ở một số thương hiệu vàng, so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 176 –179 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 7,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 175,8 – 178,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 7,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 176,3 – 179,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 7,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 8/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 8/2 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.960 USD/ounce, tăng 78 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.888 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới chốt một tuần giao dịch tăng giá mạnh, tiến gần mốc 5.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, kết quả khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, giới phân tích Phố Wall đang dần lấy lại niềm tin vào triển vọng ngắn hạn của giá vàng, sau giai đoạn biến động mạnh và điều chỉnh sâu trong tuần trước.

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân vẫn duy trì quan điểm lạc quan chiếm ưu thế, dù tâm lý thị trường chưa hoàn toàn ổn định sau những khoản thua lỗ gần đây.

Trong số 18 chuyên gia tham gia khảo sát, có tới 67% nhận định giá vàng sẽ tăng trong tuần giao dịch tới, với kỳ vọng kim loại quý có thể quay trở lại mốc tâm lý quan trọng 5.000 USD/ounce. Ngược lại, chỉ 11% cho rằng giá vàng sẽ giảm, còn lại đánh giá xu hướng tăng – giảm đang khá cân bằng trong ngắn hạn.

Kết quả thăm dò trực tuyến với hơn 300 nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy xu hướng tương tự, khi gần 2/3 số người tham gia kỳ vọng giá vàng tiếp tục đi lên. Dù vậy, tỉ lệ dự báo giá giảm và đi ngang vẫn ở mức đáng kể, phản ánh sự thận trọng nhất định của thị trường sau nhịp điều chỉnh vừa qua.

Với giá vàng trong nước chốt tuần tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.960 USD/ounce (tương đương khoảng 156,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 8/2 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 22,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 8/2, giá vàng ngày 9/2 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.