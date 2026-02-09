Giá vàng hôm nay mới nhất (9/2) tăng vọt: Người mua "tháo chạy", nhà vàng tăng số lượng bán

Giá vàng hôm nay 9/2 tiếp đà tăng

Ghi nhận của PV Dân Việt ngày 9/2, người dân xếp hàng bất ngờ vắng vẻ hơn những ngày trước đó trong khi giá vàng hôm nay tăng vọt. Đáng chú ý, nhà vàng tăng số lượng bán ra 10 lượng vàng nhẫn/người, tuy nhiên, hơn 1 tháng sau mới được nhận vàng. Đối với khách hàng mua 5 chỉ vàng trở xuống sẽ được nhận ngay sản phẩm.

Cảnh tượng xếp hàng dài không còn tái diễn trong ngày trời mưa giá rét. Ảnh: Thái Nguyễn

Lác đác vài khách hàng chờ mua vàng trong cửa hàng Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 14h ngày ngày 9/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 178,2 - 181,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 178,2 - 181,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 178,2 - 181,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Số lượng khách mua vàng tại Phú Quý cũng giảm mạnh so với tuần trước. Ảnh: Thái Nguyễn

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 178,2 - 181,2 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 178,2 - 181,2 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 178,2 - 181,2 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 178,2 - 181,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 178 - 181 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 178 - 181 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 14 giờ ngày 9/2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 5.013 USD/ounce, tăng mạnh 49 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, sau đợt bán tháo mạnh tuần trước, vàng đang cố gắng tìm kiếm sự ổn định khi giá cả vẫn biến động và nằm dưới các mức kháng cự quan trọng. Mặc dù các nhà phân tích nhận thấy rủi ro giảm giá cao trong ngắn hạn, nhưng vẫn có sự tin tưởng đáng kể rằng các động lực cơ bản của xu hướng dài hạn vẫn đang hiện hữu.

Ông Aaron Hill, nhà phân tích thị trường chính tại FP Markets, cho biết khi biến động giảm bớt, ông dự đoán giá sẽ giao dịch trong khoảng từ 4.700 - 5.000 USD/ounce.

"Trong ngắn hạn, rủi ro giảm giá cao hơn một chút vì nhiều tin tốt đã được phản ánh vào giá sau đợt tăng giá tuần trước. Để vàng đảo chiều tăng giá rõ rệt trở lại, có lẽ cần một tác động mới như dữ liệu kinh tế yếu hơn, việc cắt giảm lãi suất rõ ràng hơn, hoặc căng thẳng địa chính trị mới", ông Hill nói.

Ông Naeem Aslam, Giám đốc Đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho biết ông dự đoán giá vàng có thể giảm xuống còn 3.800 USD/ounce khi kim loại này chạm đáy mới. Tuy nhiên, ông vẫn nhìn thấy cơ hội mua vào ngay cả ở mức giá hiện tại.

"Ở mức giá hiện tại, việc sử dụng một phần vốn dự trữ là điều hợp lý xét cho cùng, giá đang thấp hơn nhiều so với mức cao nhất mọi thời đại và chắc chắn mức cao nhất mọi thời đại năm nay sẽ cao hơn nhiều so với mức hiện tại" ông Aslam nói.

Mặc dù thị trường vẫn đang rất lạc quan, các nhà phân tích cho rằng nhà đầu tư nên chuẩn bị tinh thần cho sự biến động mạnh trong tuần tới khi thị trường phải đối mặt với dữ liệu việc làm và số liệu lạm phát bị trì hoãn.

Đây là 2 chỉ số quan trọng mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đang theo dõi khi duy trì chính sách tiền tệ trung lập. Ngân hàng trung ương đã ngần ngại cắt giảm lãi suất vì lạm phát vẫn ở mức cao dai dẳng và thị trường lao động tương đối ổn định.

Các nhà phân tích cho rằng vàng có thể chứng kiến ​​nhu cầu toàn cầu tăng trở lại khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự bảo vệ khỏi sự mất giá của tiền tệ toàn cầu và những lo ngại ngày càng tăng về tính bền vững của nợ công.