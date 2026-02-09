Giá bạc hôm nay 9/2/2026 đảo chiều giảm tới gần 3 triệu/kg

Giá bạc trong nước hôm nay 9/2/2026

Đến 18h12, Phú Quý niêm yết giá bạc thỏi ở mức 81,3 triệu đồng/kg bán ra và 78,87 triệu đồng/kg mua vào, hạ hơn 2 triệu/kg (mua vào) so với lúc mở cửa.

Còn bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat được điều chỉnh còn 77,85-80,22 triệu/kg (mua vào - bán ra), giảm gần 3 triệu/kg chiều mua vào so với lúc mở cửa.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 9/2, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Phú Quý ở mức 3,041-3,135 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 140.000-144.000 đồng/lượng (mua-bán) so với kết phiên giao dịch tuần trước.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg Phú Quý niêm yết ở mức 81,039-83,599 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 3,68-3,84 triệu đồng/kg (mua-bán).

Đối với thương hiệu Ancarat, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại đây ở mức 3,024-3,118 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 106.000-110.000 đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này niêm yết ở mức 80,64-83,147 triệu đồng/kg (mua-bán), cũng tăng 2,827–2,835 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, mở cửa phiên giao dịch của tuần mới, lúc 7h30, giá bạc miếng 999 SBJ loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,369-3,477 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng so với giá chốt phiên tuần trước là 186.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này cũng tăng vọt thêm 4,96 triệu đồng/kg (mua-bán), niêm yết ở mức 89,84-92,72 triệu đồng/kg (mua-bán).

Chỉ 20 phút sau, ở lần điều chỉnh thứ hai, giá bạc miếng SBJ đã tăng lên mức 3,381-3,489 triệu đồng/lượng (mua-bán). Trong khi đó, giá bạc thỏi tăng lên mức 90,16-93,04 triệu đồng/kg (mua-bán).

Như vậy, giá bạc thỏi SBJ đã tăng 5,28 triệu đồng/kg ở cả 2 chiều giao dịch so với kết phiên tuần trước.

Chốt phiên giao dịch tuần trước, giá bạc của các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt chứng kiến sự sụt giảm.

Cụ thể, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 2,901-2,991 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 193.000-201.000 đồng/lượng (mua-bán) sau 1 tuần giao dịch.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý niêm yết ở mức 77,359-79,759 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 5,147-5,299 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty CP Kim Loại Quý Ancarat ở mức 2,918-3,008 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 350.000-361.000 đồng (mua-bán) sau 7 ngày.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này niêm yết ở mức 77,813-80,312 triệu đồng/kg (mua-bán), cũng giảm 9,337–9,528 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cũng trong xu hướng giảm, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) chốt tuần giao dịch ở mức 3,183 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,291 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 864.000-873.000 đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg niêm yết ở mức 84,88-87,76 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm tới 23,04 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 23,18 triệu đồng/kg ở chiều bán ra. Đây là thương hiệu lớn có giá bạc thỏi giảm mạnh nhất trên thị trường trong tuần qua.

Trong 2 tuần qua, giá bạc thỏi đã sụt giảm mạnh. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới hôm nay 9/2/2026

Lúc 8h sáng ngày 9/2 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 79,41-79,66 USD/ounce. Mức giá trên tăng 1,72 USD/ounce so với mở cửa, tương đương mức tăng 2,21%. Theo Trading Economics, giá bạc tăng hơn 2% lên gần 80 USD/ounce vào thứ Hai. Các nhà giao dịch tiếp tục mua kim loại quý này sau một đợt bán tháo lịch sử đã xóa sổ gần một nửa giá trị của bạc. Giới đầu tư cũng phản ứng với chiến thắng áp đảo của liên minh cầm quyền do Thủ tướng Sanae Takaichi lãnh đạo trong cuộc bầu cử cuối tuần qua ở Nhật Bản, mở đường cho các chính sách tài khóa mở rộng của bà.

Trong khi đó, Mỹ và Iran đã có cuộc đàm phán ở Oman vào thứ Sáu tuần trước nhằm giảm bớt căng thẳng, mặc dù Tehran vẫn kiên quyết từ chối ngừng làm giàu nhiên liệu hạt nhân. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi các báo cáo việc làm và lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này để có thêm thông tin về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng, những biến động cực đoan của kim loại quý tuần trước là do các nhà giao dịch Trung Quốc. Ông mô tả đợt tăng giá gần đây như một cú sốc đầu cơ.

Dữ liệu từ Trading Economics cho thấy, giá bạc đã giảm gần 10 USD/ounce sau 1 tuần giao dịch.

Theo các chuyên gia, giá bạc đang có những biến động mạnh. Vào ngày thứ Năm tuần trước, kim loại này ghi nhận biên độ giao dịch trong ngày lên tới 27,8%. Đây là sự tương phản rõ rệt với những biến động chỉ ở mức trên 2% thường thấy trong một ngày giao dịch bình thường suốt 6 năm qua.

Mặc dù có sự bán tháo mạnh vào sáng thứ Sáu, giá bạc cuối cùng vẫn giữ được giao dịch ở mức 77 USD/ounce. Dù có một số động thái mua vào trước cuối tuần, nhưng giá bạc vẫn giảm hơn 9% trong cả tuần. Kết lại 1 tuần giao dịch, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 77,69-77,94 USD/ounce.

Ông Michael Brown, Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone nhận định, kịch bản tăng giá cơ bản là rất vững chắc, nhưng thị trường cũng cần thấy một khoảng thời gian giao dịch đi ngang để đảm bảo rằng cơn sốt đầu cơ bạc đã thực sự lắng xuống.

Dự báo giá bạc

Mặc dù có những lo ngại về sự biến động ngắn hạn, nhưng sự tăng trưởng nhu cầu công nghiệp của bạc và nguồn cung hạn chế cho thấy việc hỗ trợ cấu trúc cho giá cao hơn trong nhiều năm. Sự tiến bộ công nghệ, việc áp dụng năng lượng tái tạo và sự phát triển của các thị trường mới nổi tạo ra mức tiêu thụ bạc ngày càng tăng, trong khi nguồn cung từ mỏ không thể dễ dàng đáp ứng.

Trên Discovery Alert, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần nhận thấy sự biến động của bạc đại diện cho thực tế cấu trúc thị trường hơn là sự thất bại của thị trường. Bằng cách hiểu rõ những yếu tố trên, nhà đầu tư có thể điều hướng tốt hơn giữa những thách thức và cơ hội độc đáo do bạc tạo ra trong danh mục đầu tư hiện đại.

Đầu tư vào kim loại quý liên quan đến những rủi ro, bao gồm: sự biến động giá, hạn chế về tính thanh khoản của thị trường và các vấn đề lưu trữ. Trong khi đó, sự biến động vốn có của bạc cũng tạo ra những cơ hội đặc biệt cho các nhà giao dịch có thể nhận diện tín hiệu sớm trên thị trường kim loại quý.