Trồng cây tà tà mặt đất, ra quả mọng hình trái tim, khách kéo nhau đến hái, cô nông dân Quảng Trị thu nhập cao

Những ngày này, du khách gần xa tìm đến homestay Miền Viên Thảo của chị Đinh Thị Thu Thảo (38 tuổi, ở thôn 1, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) để trải nghiệm hái dâu tây.

Du khách đến đây đủ mọi lứa tuổi, trong đó nhiều nhất là thanh niên và trẻ nhỏ. Ai cũng vui khi được trải nghiệm thu hoạch dâu tây, sau đó đem vào cân trọng lượng, mua về ăn.

Một em nhỏ trải nghiệm hái dâu tây ở nông trại của chị Đinh Thị Thu Thảo. Ảnh: Ngọc Vũ.

Chị Thảo cho biết, khí hậu, thổ nhưỡng ở xã Khe Sanh khá tương đồng với Đà Lạt. Vì vậy, lâu nay xã Khe Sanh được ví như tiểu Đà Lạt ở miền tây Quảng Trị.

Với điều kiện thuận lợi ấy, năm 2015, chị Thảo vào Đà Lạt mua 1.000 cây giống dâu tây về trồng ở vườn nhà.

“Lúc đó tôi chỉ trồng thử nghiệm xem dâu tây có sống được ở Khe Sanh hay không. Ai ngờ dâu tây trồng ở Khe Sanh thực sự phát triển tốt, cho trái khá to, vị ngọt thanh. Thế nhưng, giá dâu tây khá cao nên tôi nghĩ không ai mua, chủ yếu làm quà biếu. Em gái tôi tiếc của, đăng lên mạng bán thử với giá 180.000 đồng mỗi kg, không ngờ nhiều người tranh nhau mua” – chị Thảo kể.

Du khách tham quan, chọn những quả dâu tây chín đỏ để hái. Ảnh: Ngọc Vũ.

Khi đã kiểm nghiệm được dâu tây phù hợp đất đỏ bazan xã Khe Sanh, năm 2024 chị Thảo quyết tâm mở rộng quy mô.

Hiện nay, chị Thảo trồng 2.000m2 dâu tây, đang bước vào vụ thu hoạch.

Theo chị Thảo, dâu tây bắt đầu xuống giống từ tháng 5 hàng năm. Sau 8 tháng chăm sóc, đến tháng 1 năm sau dâu tây cho thu hoạch. Nếu thời tiết thuận lợi, vụ thu hoạch dâu tây có thể kéo dài đến hết tháng 3.

Để trồng dâu tây, chị Thảo bón lót phân chuồng hoai mục, phủ bạt nilon chống cỏ và đầu tư hệ thống tưới tự động, tuyệt đối không dùng phân hoá học, thuốc trừ sâu.

“Tôi trồng dâu tây không chỉ để khách hái trải nghiệm mà còn phục vụ gia đình, người thân. Dâu tây tôi trồng theo hướng an toàn sinh học, đảm bảo uy tín, chất lượng” – chị Thảo nói.

Sau khi thu hoạch, du khách mang dâu tây vào cân trọng lượng để mua với giá 200.000 đồng/kg. Ảnh: Ngọc Vũ.

Anh Phạm Văn Bình (40 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng) cho biết, lâu nay chỉ biết dâu tây trồng ở Đà Lạt. Vì vậy, khi nghe tin xã Khe Sanh không chỉ nổi tiếng với cà phê mà còn trồng được dâu tây, anh Bình đã đưa các con đến tham quan, trải nghiệm.

“Thật sự bất ngờ, quả dâu tây ở Khe Sanh chín đỏ, mọng nước, có vị ngọt thanh, ăn rất giòn, ngon tuyệt vời. Các con tôi rất vui khi lần đầu được trải nghiệm hái dâu tây, ăn tại vườn” – anh Bình chia sẻ.

Theo chị Thảo, 2.000m2 dâu tây có thể thu hoạch hơn 1 tấn quả. Sau khi hái, du khách đem dâu tây vào cân trọng lượng, với giá 200.000 đồng/kg bán tại vườn, sau khi trừ chi phí, chị Thảo lãi gần 200 triệu đồng.

Chị Đinh Thị Thu Thảo rất vui khi vườn dâu tây của mình được du khách thích thú, phản hồi tích cực. Ảnh: Ngọc Vũ.

Bên cạnh trồng dâu tây cho khách hái trải nghiệm, chị Thảo còn kinh doanh thêm dịch vụ ăn uống, trồng hoa, cây cảnh để khách tham quan, chụp ảnh.

Bà Thái Thị Nga – Chủ tịch UBND xã Khe Sanh, cho biết địa phương có đất đai phì nhiêu, khí hậu ôn hoà, phù hợp để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Với sự chịu thương, chịu khó của bà con nông dân, hiện nay trên địa bàn xã Khe Sanh có nhiều hộ dân xây dựng homestay, nông trại sinh thái để du khách tham quan, trải nghiệm, trong đó có 6 hộ trồng dâu tây, các loài hoa, cây cảnh…

Theo bà Nga, không chỉ tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân, những điểm du lịch trải nghiệm ở Khe Sanh còn thu mua nông sản phục vụ du khách, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của địa phương.

Dâu tây có hình dạng và màu sắc rất giống hình trái tim, và loại quả này cũng thực sự là tốt để bảo vệ trái tim của bạn, tăng lượng cholesterol HDL (tốt), giảm huyết áp và bảo vệ chống ung thư. Dâu tây rất giàu chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật, có lợi ích cho sức khỏe tim mạch và kiểm soát lượng đường trong máu.Dâu tây chứa hàm lượng cao vitamin, chất xơ và các chất chống oxy hóa đặc biệt cao được gọi là polyphenol. Dâu tây còn là thực phẩm không chứa natri, không chất béo, không cholesterol, ít calo.