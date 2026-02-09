Giá xăng dầu hôm nay 9/2: Dầu thô bất ngờ lao dốc, toàn thị trường xăng dầu biến động

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 9/2, bảng giá dầu thô trên các sàn Trading Economics và Oilprice bất ngờ giảm trong phiên giao dịch đầu tuần.

Giá xăng dầu hôm nay 9/2: Giá thế giới quay đầu giảm

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 34 phút (giờ Việt Nam) bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics đồng loạt đỏ sàn, dầu WTI giao ngay bán ra 63 USD/thùng, giảm 0,49 USD/ thùng, tương đương mức giảm 0,78% về giá so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 67,5 USD/thùng, giảm 0,55 USD/ thùng, tương đương mức giảm mạnh 0,82% về giá so với ngày hôm qua.

Do giá dầu tuần qua bật tăng mạnh nên trong ngày hôm nay 9/2, bình quân giá dầu thô tháng 1 tăng ở mức trên 6,5% so với giá bình quân tháng trước, đây là mức tăng cao nhất trong vài tháng trở lại đây. Trong khi đó so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới suy giảm từ 11% đến 12%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu Brent giảm xuống còn 67,36 USD/thùng, giảm 1,02% so với ngày hôm trước. Trong tháng qua, giá dầu Brent đã tăng 6,34%, nhưng vẫn thấp hơn 11,22% so với cùng kỳ năm ngoái, theo giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD) theo dõi thị trường chuẩn của mặt hàng này.

Giá xăng dầu hôm nay 9/2: Xăng dầu trong nước tăng mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 9/2 được điều chỉnh theo quyết định ngày 5/2 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương. Theo đó, các loại xăng dầu tăng đồng loạt, có loại tăng trên 500/ lít, kg.

Cụ thể:

- Giá xăng E5RON92 tăng 100 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), giá bán lẻ 18.439 đồng/lít (thấp hơn xăng RON95-III 441 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III tăng 35 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ hơn 18.880 đồng/lít; - Giá dầu diesel 0.05S tăng 280 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ hơn 18.453 đồng/lít; - Giá dầu hỏa tăng 214 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ hơn 18.390 đồng/lít; - Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng cao nhất 517 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ Không cao hơn 15.150 đồng/kg.

Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương nhận định, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 29/01/2026 - 04/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ giữ nguyên sản lượng khai thác dầu trong tháng 3; đồng USD tăng giá; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn... Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 29/01/2026 và kỳ điều hành ngày 05/02/2026 là: 72,426 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,958 USD/thùng, tương đương tăng 1,34%); 74,246 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,664 USD/thùng, tương đương tăng 0,90%); 86,586 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,782 USD/thùng, tương đương tăng 2,10%); 87,314 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 2,160 USD/thùng, tương đương tăng 2,54%); 410,444 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 20,778 USD/tấn, tương đương tăng 5,33%).