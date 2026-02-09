Dòng người nối dài chờ thanh toán tại siêu thị dịp Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí mua sắm của người dân Thủ đô trở nên sôi động, đặc biệt tại các hệ thống siêu thị. Ghi nhận lúc 20h tại một siêu thị trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy), lượng khách đổ về mua sắm đông từ sáng đến tối, khiến nhiều khu vực quầy kệ luôn trong tình trạng đông đúc.

Bên cạnh các chương trình khuyến mại, không gian siêu thị được trang hoàng rực rỡ với sắc đỏ, vàng đặc trưng, góp phần tạo không khí mua sắm rộn ràng dịp Tết.

Tại khu vực bánh kẹo, dòng người ra vào không ngớt, nhiều khách hàng tranh thủ lựa chọn các mặt hàng biếu Tết khiến gian hàng luôn đông kín.

Các nhóm hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, thịt cá, bánh kẹo và nước giải khát được tăng cường nguồn cung nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp Tết. Bên cạnh đó, nhiều mặt hàng đặc trưng ngày Tết như mứt, hoa quả sấy khô, củ kiệu, bánh chưng… cũng ghi nhận sức mua lớn từ người tiêu dùng.

Tại khu vực bánh kẹo, đồ khô bán theo cân, lượng khách luôn đông kín. Nhiều mặt hàng được niêm yết giá cụ thể như kẹo dẻo xoài 18.000 đồng/100g; kẹo trà sữa trân châu, kẹo Alpenliebe caramel dâu đồng giá 12.000 đồng/100g; kẹo Sugus 17.000 đồng/100g; kẹo socola nhân sữa dừa 20.000 đồng/100g; kẹo đồng tiền có giá 26.000 đồng/100g...

Quầy cân bánh kẹo đông kín khách xếp hàng trong cao điểm mua sắm cuối năm.

Tại khu vực bánh kẹo, nhân viên liên tục bổ sung hàng để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao.

Nguyễn Thị Hiền (29 tuổi) cho biết, dù đã có 7 năm tự tay lo liệu việc Tết cho gia đình kể từ khi kết hôn, chị vẫn không khỏi 'choáng' trước lượng khách đổ về mua sắm đông hơn mọi năm. Theo Hiền, việc di chuyển và lựa chọn hàng hóa gặp nhiều khó khăn do siêu thị quá tải. Trong lần mua sắm này, chị mới sắm được một phần bánh kẹo để biếu nội ngoại và dùng trong gia đình, dự kiến sẽ quay lại thêm một lần nữa để hoàn tất.

Các mặt hàng bánh kẹo đóng hộp được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ tính tiện dụng, mẫu mã Tết bắt mắt, phù hợp nhu cầu làm quà biếu, bên trong gồm nhiều chủng loại sản phẩm.

Nguyễn Phương Thúy, 37 tuổi, trú tại Đại Mỗ (áo xám) hối hả chọn lựa thực phẩm và đồ dùng cho gia đình trong buổi mua sắm cận Tết. Với ngân sách dự chi khoảng 5 triệu đồng cho đợt mua sắm chính, chị cho biết mới hoàn thành khoảng 50% kế hoạch.

Do lượng khách đổ về quá đông, việc đi lại và lựa chọn hàng hóa vất vả hơn ngày thường, song chị vẫn cố gắng mua đủ đồ thắp hương và nhu yếu phẩm ngay trong ngày để dành thời gian cho các công việc khác.

Theo chị Thúy, nhịp sống bận rộn khiến nhiều gia đình thay đổi thói quen chuẩn bị Tết. Thay vì tự gói bánh chưng, ba năm gần đây chị lựa chọn đặt bánh sẵn cho tiện. Riêng các mặt hàng trang trí như đào, quất, chị dự định chờ đến khoảng ngày 26-27 âm lịch mới chọn mua để đảm bảo độ tươi sắc trong những ngày đầu năm.

Có mặt tại một siêu thị lớn ở Hà Nội từ 18h, chị Nguyễn Thị Triệu (53 tuổi, trú tại An Khánh, Hoài Đức) gây chú ý với xe đẩy chất đầy hàng hóa. Chị cho biết đã chọn hơn 20 mặt hàng, chủ yếu là bánh kẹo để thắp hương và làm quà biếu dịp Tết. 'Hôm nay dự định chi khoảng 5 triệu đồng, tiêu hết rồi mới về', chị nói. Dù bận rộn sắm sửa các mặt hàng tiện lợi, gia đình chị vẫn giữ thói quen gói bánh chưng truyền thống. 'Năm nào gia đình cũng tự gói khoảng 30 chiếc để nhà dùng và đem biếu. Đào, quất cũng đã sắm đủ. Dự kiến ngày 25 tháng Chạp, tôi sẽ quay lại siêu thị mua sắm thêm vì phải gần Tết mới biết chính xác còn thiếu gì', chị cho biết thêm.

Do lượng xe đẩy không đủ, nhiều khách phải sử dụng thùng giấy để đựng hàng hóa trong quá trình mua sắm.

Nhiều xe đẩy chất kín thực phẩm nối dài tại khu vực chờ thanh toán.