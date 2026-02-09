Giá vàng biến động 17 triệu đồng/lượng, kịch bản nào cho tuần mới?

Biến động 17 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch cuối tuần 6/2, giá vàng trên thị trường quốc tế bật tăng trở lại và hướng về ngưỡng 5.000 USD/ounce. Giá vàng miếng SJC lên mức 179,3 triệu đồng/lượng (giá bán) và 176,3 triệu đồng/lượng (mua).

Trước đó, trong phiên đầu tuần - ngày 2/2, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế có lúc xuống 4.400 USD/ounce. Đây là một cú giảm sốc so với đỉnh cao 5.600 USD/ounce ghi nhận hôm 29/1. Trong nước, giá vàng SJC lao dốc xuống ngưỡng 163 triệu đồng/lượng (giá mua) và 166 triệu đồng/lượng (giá bán).

Như vậy, so với đỉnh cao 191,2 triệu đồng/lượng ghi nhận hôm 29/1, vàng đã giảm giá hơn 25 triệu đồng/lượng. Nếu tính cả mức chênh 3 triệu đồng giữa giá mua vào và bán ra, nhiều người đã thua lỗ hơn 28 triệu đồng/lượng chỉ trong 3 phiên.

Tuy nhiên, giá vàng đã bật tăng trở lại trong 2 phiên sau đó, lên mức gần 5.060 USD/ounce vào hôm 4/2, rồi lại bổ nhào xuống 4.720 USD/ounce. Trong nước, giá vàng tăng vọt lên 180 triệu đồng/lượng rồi lại về mức 172 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong một tuần, thị trường vàng ghi nhận 2 cú lao dốc rất mạnh.

Giữa lúc giới đầu tư lo lắng về một chuỗi ngày giảm sâu kéo dài của thị trường vàng thì giá vàng đã bật tăng trở lại trong phiên cuối tuần trên thị trường Mỹ. Từ mức 4.720 USD/ounce, giá vàng giao ngay đã bật tăng gần 4% (gần 190 USD) và chốt tuần ở mức 4.968 USD/ounce, kết thúc một tuần biến động hiếm có trong lịch sử.

Giá vàng tăng giảm bất thường trong bối cảnh thị trường vàng bước vào một giai đoạn điều chỉnh sau một chuỗi ngày tăng nóng. Cụ thể, trong năm 2025, giá vàng đã tăng 65% và tăng tiếp gần 30% trong vòng 29 ngày đầu năm mới 2026.

Trong 2 phiên cuối tháng 1, giá vàng lao dốc từ đỉnh cao lịch sử 5.600 USD/ounce giữa lúc đồng USD hồi phục khá mạnh do giới đầu tư lo ngại Mỹ sẽ đảo chiều chính sách tiền tệ nới lỏng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử một nhân vật “diều hâu” Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Áp lực bán gia tăng trở lại trong phiên 5-6/2 trên thị trường châu Á khi mà hàng loạt các cảnh báo cho rằng các loại tài sản đầu cơ sẽ giảm mạnh.

Tuy nhiên, sức cầu bắt đáy đối với mặt hàng kim loại quý vẫn còn rất cao, qua đó kéo giá vàng tăng trở lại.

Giá vàng tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Ảnh: HH

Thị trường khó lường, kịch bản nào cho giá vàng sắp tới?

Có thể thấy, sau khi vượt qua những đợt giảm giá chóng mặt, thị trường vàng có tín hiệu tích cực hơn và dường như sẵn sàng cho một đợt tăng mới. Các chuyên gia Phố Wall trở lại tâm lý lạc quan, còn các nhà đầu tư cá nhân phố Main cũng lạc quan.

Trên Kitco, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Asset Strategies International - Rich Checkan cho rằng, đợt điều chỉnh giảm giá của cả vàng và bạc trong tuần qua là quá mức. Theo chuyên gia này, về các yếu tố hỗ trợ cơ bản cho vàng không có gì thay đổi. Chỉ có giá cả thay đổi. Và Checkan cho rằng, đây là một trường hợp điển hình của việc chốt lời và điều chỉnh giá.

Trong tuần mới, chuyên gia đến từ Asset Strategies International cho rằng có thể có một đợt giảm giá nữa. Nhưng về cơ bản, sự hỗn loạn toàn cầu vẫn tiếp diễn và ngày càng tồi tệ hơn. Các nhà đầu tư dài hạn và ngân hàng trung ương có thể đang và sẽ tận dụng đợt giảm giá như một cơ hội để mua vào.

Điều mà nhiều chuyên gia chú ý là cú bứt phá dữ dội trở lại trong phiên cuối tuần. Nếu như đầu và giữa tuần, giá vàng bị bán mạnh được cho là chịu ảnh hưởng từ cú bán tháo trước đó. Mức độ giảm không sốc như trong 2 phiên cuối tháng 1 nhưng cũng rất mạnh. Nhưng cú bật mạnh trở lại cho thấy sức cầu của thị trường còn rất lớn.

Nếu như trước đó nhiều người tin tưởng làn sóng bán tháo tài sản Mỹ, bao gồm USD và trái phiếu, thì nỗi lo này đang trở lại. Không chỉ Trung Quốc mà nhiều quốc gia khác cũng đang âm thầm xả trái phiếu Mỹ và tăng vàng dự trữ.

Căng thẳng địa chính trị tại một số khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn nóng hơn. Hôm 6/2, Mỹ đã áp các hạn chế mới đối với Iran ngay sau khi hai nước kết thúc cuộc đàm phán gián tiếp về chương trình hạt nhân của nước này. Ukraine đang gặp phải nhiều vấn đề bế tắc trong những cuộc đàm phán với Nga…

Trong tuần, vàng cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực trước áp lực bán mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường tiền số. Tuy nhiên, vàng đã nhanh chóng lấy lại được vị thế kênh trú ẩn khi giông tố đến.

James Stanley đến từ Forex cho rằng, mức 5.000 USD/ounce vẫn là một ngưỡng mà thị trường chưa thực sự chấp nhận. Do vậy, chuyên gia này cho rằng vẫn thận trọng khi nói về một đợt tăng giá. Tuy nhiên, James Stanley lạc quan về xu hướng tăng của vàng.

Chủ tịch của Adrian Day Asset Management cũng dự đoán giá vàng sẽ có nhiều biến động lên xuống trong tuần mới và “đó là bình thường sau một đợt giảm mạnh như vậy”. Nhưng theo chuyên gia này, xu hướng sẽ nghiêng về phía tăng vì các yếu tố chính thúc đẩy giá vàng vẫn còn, và đợt bán tháo đã tạo cơ hội mua vào cho những người ngoài cuộc.

Theo chuyên gia Adrian Day Asset Management, giá vàng sẽ tăng chậm và đều đặn khi mà xu hướng rút khỏi đồng USD khá rõ.

Theo khảo sát của Kitco, có 67% dự đoán giá vàng sẽ tăng trở lại trên 5.000 USD/ounce, chỉ có 11% dự báo giá vàng giảm. Còn trên phố Main, 64% các nhà đầu tư nhỏ lẻ dự đoán vàng tăng, 19% dự báo giảm.