Giá vàng hôm nay (9/2): Tăng vọt phiên đầu tuần, vượt mức 5.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 9/2 tiếp đà tăng

Giá vàng hôm nay 9/2 đầu ngày ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục "bất động" so với hôm trước và tăng mạnh so với tuần trước đó.

Trong đó, giá vàng SJC bán ra ở mức 179,3 triệu đồng/lượng, tăng 7,3 triệu đồng/lượng so với tuần trước đó (172 triệu đồng/lượng).

Đối với vàng nhẫn, giá bán ra của các thương hiệu lớn như Doji, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu,... cũng tăng mạnh 7,3 - 7,5 triệu đồng/lượng so với tuần trước đó (171,5 - 172 triệu đồng/lượng).

Nhiều dự báo cho rằng, giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong tuần này. Do đó, giá vàng trong nước cũng có khả năng tăng mạnh quay trở lại đỉnh cũ thiết lập cuối tháng 1/2026.

Giá vàng hôm nay 9/2 sẽ tiếp tục tăng mạnh theo xu hướng thế giới.

Tính đến 6 giờ 30 phút sáng ngày 9/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh ngay đầu tuần

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 phút sáng nay ngày 9/2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 5.020 USD/ounce, tăng mạnh 56 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, mặc dù tuần này không phải là tuần bận rộn nhất về số liệu kinh tế được công bố, nhưng một số dữ liệu có khả năng tác động đến thị trường.

Trong đó, Nhật Bản sẽ bầu ra chính phủ mới, điều này có thể tác động đáng kể đến đồng Yên, cũng như thị trường tiền tệ toàn cầu và thị trường trái phiếu chính phủ.

Vào sáng thứ ba, thị trường sẽ nhận được thông tin về Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 12. Báo cáo Việc làm phi nông nghiệp bị trì hoãn sẽ được công bố vào thứ tư, tiếp theo là số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào thứ năm và Doanh số bán nhà hiện có của Mỹ trong tháng 1/2026. Tuần này sẽ khép lại với chỉ số CPI của Mỹ tháng 1 vào sáng thứ sáu.

Ông Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập và người sáng lập BubbleBubble Report, nói với Kitco News rằng ông coi đợt bán tháo mạnh kim loại quý tuần trước chỉ là phản ứng trước đợt tăng giá mạnh vào cuối tháng 1/2026.

Mục tiêu giá vàng của ông Colombo là 5.200 USD/ounce trong tuần này, thị trường đã vượt quá mức này khoảng 400 USD trước khi giảm trở lại khoảng 1.000 USD. Nhưng bất chấp sự biến động cực độ, ông Colombo cho rằng mọi chuyện vẫn chưa đến mức tồi tệ.

"Chúng ta chỉ mới quay lại điểm xuất phát hồi giữa tháng 1 vừa qua. Nhiều người chỉ đang lo lắng thái quá, họ cho rằng đây là đỉnh điểm rồi. Không, tôi vẫn tin rằng chúng ta đang trong một thị trường tăng giá dài hạn đối với tất cả các kim loại quý, và xu hướng này sẽ còn kéo dài ít nhất 7 đến 8 năm nữa", ông Colombo nhấn mạnh.

Ông Colombo cho biết các yếu tố chính đã đưa giá vàng vượt qua hàng chục mức cao kỷ lục vẫn còn nguyên vẹn. Giá vàng giảm trong thời gian gần đầy chỉ là một động thái kỹ thuật, và đó là một động thái dựa trên tâm lý bán tháo. Ông cũng cho biết ông nhận thấy tâm lý của các nhà đầu tư kim loại bán lẻ hiện đang rất tiêu cực và ông coi đó là một tín hiệu tăng giá trái chiều.

"Tôi nhận thấy tâm lý tiêu cực trong giới đầu tư kim loại quý; có rất nhiều nỗi sợ hãi. Đó là điều bạn muốn thấy để cảm thấy tự tin rằng giá đã chạm đáy, hoặc sẽ có sự cân bằng. Khi bạn bắt đầu thấy nỗi sợ hãi đó trong giới đầu tư cá nhân, đó thường là dấu hiệu cho thấy con lắc sẽ lắc theo hướng ngược lại. Tôi nghĩ điều đó rất thực tế và khả thi. Đó sẽ là một thành công lớn nếu thị trường có thể đạt được mức giá đóng cửa trên 5.000 USD/ounce vào cuối tuần. Nếu điều đó xảy ra, tôi tin rằng đà tăng hiện tại còn tiếp diễn", ông Colombo phân tích.