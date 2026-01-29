Giá vàng chiều nay vượt 191 triệu đồng, thông tin mới nhất về sàn giao dịch

Đây là thông tin được PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) nêu tại Hội thảo tham vấn chiến lược phát triển VIFC-HCMC vừa diễn ra.

Chiều 29-1, giá vàng miếng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh lên 188,3 triệu đồng/lượng mua vào, 191,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng. Giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng tăng tiếp lên 187,8 triệu đồng/lượng mua vào, 190,8 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là mức cao nhất của giá vàng trong nước từ trước tới nay.

Góp ý cho chiến lược phát triển trung tâm tài chính, TS Cấn Văn Lực, thành viên Tổ tư vấn Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển VIFC-HCMC, nói rằng ban soạn thảo Đề án chiến lược phát triển VIFC-HCMC cần trao đổi với Ngân hàng Nhà nước để làm rõ kế hoạch có thành lập sàn giao dịch vàng Việt Nam trong Sàn giao dịch hàng hóa ở trung tâm tài chính không? Bởi trước đó, một số thông tin đề xuất phương án có thể lập sàn vàng trong sàn giao dịch hàng hóa tại trung tâm tài chính ở TPHCM.

Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Nghị định số 330/2025/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập và hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, ban đầu dự kiến có đưa sàn giao dịch vàng. Tuy nhiên, sau đó Ngân hàng Nhà nước góp ý là không đưa vào.

"Hiện vàng là một trong những kênh đầu tư được quan tâm nhiều cả trong và ngoài nước, nên cần thảo luận thêm về giải pháp liên quan tới sàn vàng" – ông Huân nói.

Theo các chuyên gia, sàn vàng giúp tăng nguồn cung hợp pháp thông qua nhập khẩu vàng miếng có kiểm soát, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 29-1, luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW, nhận định việc thành lập sàn giao dịch vàng tập trung là một hướng đi đúng và cần triển khai sớm nhất có thể. Bởi cơ chế này giúp tập trung hóa giao dịch, minh bạch hóa giá cả, truy xuất được nguồn gốc và dòng chảy của vàng, qua đó giảm mạnh tình trạng mua bán "chợ đen" và đầu cơ ngoài hệ thống. Tuy nhiên, sàn giao dịch chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm với khung pháp lý rõ ràng về điều kiện tham gia, cơ chế thanh toán, lưu ký và giám sát rủi ro.

"Sàn vàng cũng giúp tăng nguồn cung hợp pháp thông qua nhập khẩu vàng miếng có kiểm soát, cũng là giải pháp quan trọng để xử lý căn nguyên chênh lệch cung - cầu trong nước, qua đó thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới. Ngoài ra, vai trò điều tiết của Ngân hàng Nhà nước cần được phát huy theo hướng linh hoạt hơn, vừa kiểm soát rủi ro tiền tệ, vừa chủ động can thiệp khi thị trường biến động bất thường" - luật sư Nguyễn Thanh Hà nói.

