Giá bạc hôm nay 29-1: Bạc Phú Quý tăng hơn 50% trong một tháng, nhiều người xếp hàng từ sáng sớm

Sáng 29-1, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào lên tới 4,53 triệu đồng/lượng và bán ra 4,65 triệu đồng/lượng, tăng tới 360.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý công bố giá bạc miếng mua vào - bán ra lần lượt ở mức 4,4 triệu đồng và 4,53 triệu đồng/lượng.

Giá bạc kg cũng được nhiều thương hiệu đẩy lên mức cao vượt xa 120 triệu đồng. Mỗi kg bạc được Tập đoàn Phú Quý bán ra là 121 triệu đồng; Ancarat bán ra 120,9 triệu đồng trong khi cao nhất tại SBJ lên tới 124 triệu đồng, tăng tối đa khoảng 4 triệu đồng so với hôm qua.

Đây là mức tăng rất mạnh của giá bạc trong nước, lập mốc đỉnh mới theo đà đi lên của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, cùng đà tăng sốc của giá vàng, giá bạc cũng lên tới 117,3 USD/ounce, tăng 1,47% so với phiên trước.

Chỉ trong vòng 1 tháng qua, giá bạc thế giới cao hơn khoảng 65%, trong khi giá bạc miếng và bạc thỏi của các thương hiệu Phú Quý, SBJ cũng tăng tới 57%. Diễn biến này khiến bạc đang trở thành kênh đầu tư thu hút sự quan tâm của người dân.

Người dân xếp hàng chờ mua bạc tại công ty SBJ ở TPHCM

Vài ngày qua, từ sáng sớm, người dân đã tới xếp hàng, bốc số chờ mua bạc. Hiện tại, theo ghi nhận, phần lớn các thương hiệu chỉ bán bạc đặt trước, thanh toán ngay và nhận bạc trong vòng 4-6 tháng. Nhân viên công ty SBJ cho biết mỗi khách được đặt mua tối đa 37kg bạc cho từng kỳ hạn 4 tháng, 5 tháng hoặc 6 tháng.

Tại cửa hàng bạc của công ty SBJ ở TPHCM, mỗi buổi sáng, nhân viên sẽ phát tối đa 100 số thứ tự cho khách tới giao dịch, nhưng chỉ khoảng 8 giờ hàng ngày, số phiếu này đã được phát hết. Khách có nhu cầu mua bạc đặt trước sẽ phải trở lại vào đầu phiên chiều.

Vì sao giá bạc tăng sốc chỉ trong thời gian ngắn? Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành Tài chính - ĐH RMIT Việt Nam, phân tích đà tăng của bạc được hỗ trợ đồng thời bởi cả yếu tố vĩ mô, địa chính trị và cung - cầu cơ bản. Thứ nhất, xu hướng suy yếu của đồng USD và kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ nới lỏng chính sách trong năm nay đều là những yếu tố phản ánh xu hướng phi USD hóa ở tầm vĩ mô. Qua đó hỗ trợ giá các hàng hóa định giá bằng USD như bạc và vàng.

Giá bạc tăng hơn 57% chỉ trong một tháng qua

Những bất ổn địa chính trị gia tăng, bao gồm căng thẳng thương mại, các phát ngôn chính sách khó đoán của Mỹ, lo ngại về bất đồng trong nội bộ NATO, cũng như rủi ro chính sách toàn cầu chưa được giải tỏa, đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý.

"Dù không phải là tài sản dự trữ như vàng, bạc vẫn hưởng lợi rõ rệt từ dòng vốn trú ẩn và xu hướng suy yếu của đồng USD. Bạc hiện đóng vai trò ngày càng lớn trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện tử và công nghệ cao. Việc Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) chính thức đưa bạc vào danh sách khoáng sản trọng yếu của Mỹ từ tháng 11-2025 đã đánh dấu bước chuyển quan trọng, thừa nhận bạc không chỉ là kim loại quý mà còn là một loại hàng hóa chiến lược có ý nghĩa đối với an ninh kinh tế và chuỗi cung ứng quốc gia. Trong bối cảnh nguồn cung bị siết chặt, yếu tố này càng củng cố triển vọng tăng giá trung hạn của bạc" – TS Đào Lê Trang Anh nói.

Dù vậy, rủi ro điều chỉnh vẫn tồn tại trong ngắn hạn. Chuyên gia của ĐH RMIT Việt Nam phân tích việc Mỹ tạm hoãn áp thuế nhập khẩu đối với một số khoáng sản quan trọng có thể làm dịu bớt lo ngại về nguồn cung, trong khi các yếu tố bất lợi từ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại do căng thẳng thương mại cũng có thể làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ. Các nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến địa chính trị, tín hiệu chính sách tiền tệ của FED, xu hướng đồng USD và kỳ vọng lãi suất trước khi ra quyết định…

"Nếu mua bạc ở thời điểm này, thay vì mua đuổi với tỉ trọng lớn, nhà đầu tư nên cân nhắc phân bổ từng phần, xác định rõ điểm vào - ra, đa dạng hóa danh mục và xem bạc như một công cụ phòng ngừa rủi ro và hưởng lợi từ các xu hướng kinh tế - công nghệ dài hạn, hơn là một kênh đầu cơ ngắn hạn thuần túy" – TS Trang Anh nói.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 3,71 triệu đồng/lượng.