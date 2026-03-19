Người 'ôm' vàng lỗ rất nặng, cảnh báo rủi ro lớn

Một ngày lỗ hơn 10 triệu đồng/lượng

Khoảng 15h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm tới 7,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Với mức điều chỉnh mạnh này, những nhà đầu tư mua vàng từ buổi sáng nếu bán ra ngay trong buổi chiều có thể lỗ 10,5 triệu đồng/lượng, do vừa mất giá vừa chịu chênh lệch mua - bán cao.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng giảm giá mạnh. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 172,5 - 175,5 triệu đồng/lượng, giảm 7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn xuống còn 174,9 - 177,9 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm sâu trong ngày cho thấy thị trường vàng đang bước vào giai đoạn biến động rất mạnh, thậm chí có thể đảo chiều chỉ trong vài giờ.

Giá vàng giảm mạnh khiến nhiều người mua lỗ nặng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới cũng giảm sâu xuống quanh mốc 4.725 USD/ounce, giảm hơn 100 USD/ounce so với buổi sáng. Đây được xem là một trong những phiên giảm mạnh nhất trong nhiều tuần gần đây.

Rủi ro lớn nhất là mua theo tâm lý đám đông

Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS, TS. Ngô Trí Long - Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam - cho biết, nhiều nhà đầu tư vẫn suy nghĩ khá đơn giản rằng chỉ cần Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không tăng lãi suất thì giá vàng sẽ tăng. Tuy nhiên, diễn biến lần này lại hoàn toàn ngược lại. Sau cuộc họp ngày 18/3, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất. Nhưng thay vì tăng giá, vàng thế giới lại giảm mạnh ngay sau đó.

Theo thông tin từ Reuters, giới chức Fed hiện chỉ nghiêng về một lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026, thay vì lộ trình hạ lãi suất nhanh như thị trường từng kỳ vọng trước đó.

Điều này khiến tâm lý nhà đầu tư thay đổi đáng kể. Khi lãi suất tại Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, hoặc khả năng giảm lãi suất bị lùi lại, dòng tiền thường chuyển sang các tài sản có lợi suất như trái phiếu hoặc đồng USD, thay vì vàng - vốn là tài sản không sinh lãi.

Theo ông Long, đợt vàng giảm giá lần này không chỉ xuất phát từ lãi suất, mà còn đến từ ba yếu tố.

Thứ nhất là kỳ vọng về lãi suất của Mỹ. Đây vẫn là biến số có ảnh hưởng mạnh nhất đến thị trường vàng. Khi nhà đầu tư tin rằng, Fed sẽ sớm giảm lãi suất, vàng thường tăng mạnh. Ngược lại, nếu Fed phát tín hiệu thận trọng, vàng sẽ điều chỉnh ngay.

Thứ hai là lo ngại lạm phát quay trở lại. Theo các thông tin quốc tế, giá dầu đang có xu hướng tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Điều này khiến Fed chưa thể sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong ngắn hạn, lạm phát cao có thể khiến vàng chịu áp lực giảm, dù về dài hạn, lạm phát lại là yếu tố hỗ trợ "vàng".

Thứ ba là tâm lý trú ẩn thay đổi. Thông thường khi thế giới bất ổn, vàng sẽ tăng giá vì nhà đầu tư tìm nơi giữ tài sản an toàn. Tuy nhiên lần này, đồng USD cũng đang đóng vai trò tài sản trú ẩn rất mạnh. Khi dòng tiền đổ vào USD, vàng không còn tăng mạnh như trước mà biến động thất thường.

Tại thị trường trong nước, ông Long cho rằng, vàng miếng SJC còn chịu ảnh hưởng bởi cung - cầu trong nước, tâm lý nắm giữ của người dân, nguồn cung hạn chế và biên độ chênh lệch mua - bán lớn. Chính vì vậy, khi giá vàng thế giới tăng, vàng trong nước thường tăng rất nhanh. Nhưng khi giá giảm, mức điều chỉnh lại không tương ứng.

Theo ông Long, rủi ro lớn nhất lúc này không phải chỉ là giá vàng có thể giảm thêm, mà là nhà đầu tư mua theo tâm lý sợ lỡ cơ hội.

“Trong bối cảnh thị trường biến động từng giờ như hiện nay, người mua hôm nay nếu bán ngay ngày mai vẫn có thể lỗ lớn, ngay cả khi giá vàng không giảm quá mạnh, vì chênh lệch mua - bán quá cao”, ông Long nói và cho rằng, vàng vẫn là kênh giữ tài sản quan trọng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, giữ vàng để phòng ngừa rủi ro là một câu chuyện hoàn toàn khác với việc mua đuổi theo cơn sốt.

Sau quyết định mới nhất của Fed, thị trường vàng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh. Đây cũng là thời điểm nhà đầu tư cần thận trọng hơn, đặc biệt là những người mua tích trữ nhỏ lẻ.