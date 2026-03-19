Ngân hàng thu giữ loạt siêu xe thế chấp, có mẫu trị giá hơn 1 triệu USD

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản gồm một loạt xe ô tô hạng sang để xử lý nợ. Trong số này, có những mẫu xe từng có giá lăn bánh hơn 1 triệu USD và rất hiếm tại Việt Nam.

Cụ thể, để thu hồi nợ vay của khách hàng và bên bảo đảm là Công ty CP Thương mại và Quản lý tòa nhà IMAN (địa chỉ tại phường Dương Nội, TP Hà Nội), SHB thông báo sẽ thực hiện thu giữ 3 tài sản là xe ô tô hạng sang gồm:

Tài sản 1 là xe ô tô con nhãn hiệu Mercedes-Benz, dòng S600 Maybach, màu đen, biển số đăng ký: 30F-737.10 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô do Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cấp ngày 14/6/2019 cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đại Long Group (bên thế chấp), đăng ký lần đầu ngày 10/3/2016.

Tài sản 2 là xe ô tô con nhãn hiệu Ferrari, dòng F12, màu đỏ, biển số đăng ký: 30E-669.40 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô do Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cấp ngày 14/1/2017 cho Đại Long Group, đăng ký lần đầu ngày 11/11/2016.

Tài sản 3 là xe ô tô con Bentley, dòng Mulsanne, màu vàng, biển số đăng ký: 30E-689.54 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô do Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cấp ngày 14/12/2016 cho Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Lam Sơn tại Hà Nội (bên thế chấp), đăng ký lần đầu ngày 19/10/2016.

Thời gian thực hiện thu giữ đối với 3 siêu xe trên là sau ngày 20/3/2026.

Ảnh minh họa.

Ngoài 3 chiếc siêu xe nói trên, SHB cũng thông báo về việc thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ của khách hàng là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Chung Phong (địa chỉ đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP Hà Nội).

Tài sản bị thu giữ là một xe ô tô con nhãn hiệu Lexus, số loại LX570, màu trắng, biển số đăng ký 30H-963.94 do Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cấp ngày 17/9/2022, đăng ký đứng tên ông Nguyễn Hùng Phương.

Tài sản này cũng được ngân hàng thông báo sẽ thu giữ sau ngày 20/3/2026.

SHB cho biết, khoản vay của các khách hàng nói trên đã quá hạn và chuyển sang nợ xấu. Mặc dù ngân hàng đã nhiều lần tạo điều kiện hỗ trợ để khách hàng thanh toán và thực hiện nghĩa vụ trả nợ, nhưng đến thời điểm ra thông báo khách hàng vẫn không thực hiện đúng cam kết, vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng.

Ngày 25/2/2026, SHB đã gửi công văn đến các khách hàng và bên thế chấp để yêu cầu thanh toán nợ hoặc bàn giao tài sản bảo đảm để xử lý, thu hồi nợ. Tuy nhiên, khách hàng vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ và bên thế chấp cũng không thực hiện bàn giao tài sản bảo đảm theo yêu cầu của ngân hàng.