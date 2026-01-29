Sáng 29-1, tăng sốc, giá vàng miếng SJC vượt 190 triệu đồng/lượng

Sáng 29-1, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều đơn vị kinh doanh vàng niêm yết lên mốc cao mới, mua vào 187,8 triệu đồng/lượng, bán ra 190,3 triệu đồng/lượng, tăng tới 8,9 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Đây là mức tăng sốc của giá vàng trong những ngày qua. Chỉ trong 2 ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng tới 13 triệu đồng.

Cùng nhịp đi lên khó tin, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng được Công ty SJC giao dịch mua vào 186,8 triệu đồng/lượng, bán ra 189,8 triệu đồng/lượng, tăng tới gần 9 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Một diễn biến khá bất ngờ là giá vàng nhẫn trơn một số thương hiệu tăng thấp hơn đà nhảy vọt của giá vàng nhẫn SJC. Đơn cử, vàng nhẫn thương hiệu PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải được bán ra ở mức 189,8 triệu đồng/lượng, mua vào 186,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chưa dừng đà tăng sốc do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Giá vàng trong nước lên mốc đỉnh mới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay tiếp tục gây bất ngờ khi tăng hàng trăm USD/ounce, vượt qua mốc 5.500 USD/ounce. Lúc 9 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 5.523 USD/ounce, tăng tiếp khoảng 110 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Nếu so với sáng hôm qua, giá vàng thế giới tăng tới 200 USD/ounce, lên mức cao nhất trong lịch sử.

Đáng chú ý, giá vàng tăng rất mạnh trong bối cảnh chỉ số đồng USD phục hồi nhẹ sau chuỗi ngày lao dốc. Sáng nay, chỉ số đồng USD (DXY Index) tăng nhẹ lên mức 96,3 điểm, tăng so với mức 96,2 điểm của phiên trước nhưng vẫn đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022 tới nay.

Bất chấp những cảnh báo giá vàng tăng rất nóng, giá có thể đảo chiều, nhiều người vẫn chọn đổ vốn vào vàng. Giá vàng đang tăng vượt mọi dự báo.

Trong dự báo mới nhất, các chuyên gia phân tích tại Tập đoàn Quản lý tài sản Union Bancaire Privée (Thụy Sĩ) nhận định giá kim loại quý tăng mạnh nhờ nhu cầu bền vững từ các tổ chức lớn lẫn nhà đầu tư cá nhân. Đại diện Union Bancaire Privée dự báo giá mục tiêu cuối năm là 5.200 USD/ounce.

Trong khi đó, Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) đã nâng dự báo giá vàng vào tháng 12-2026 lên 5.400 USD/ounce, tăng từ mức 4.900 USD trước đó. Ngân hàng này lập luận các nhu cầu phòng ngừa rủi ro chính sách vĩ mô toàn cầu đã trở nên rõ ràng hơn, qua đó nâng mặt bằng giá khởi điểm của vàng trong năm nay.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 174,8 triệu đồng/lượng.