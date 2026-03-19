Chốt giá vàng hôm nay ngày 19/3 đồng loạt giảm cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 19/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 19/3 giảm giá vàng miếng xuống mức 175,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 19/3, giá vàng trong nước ngày 19/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 172,5 triệu đồng/lượng mua vào và 175,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 19/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 7,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 172,5 triệu đồng/lượng mua vào và 175,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 7,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 19/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 172,5 triệu đồng/lượng mua vào và 175,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 7,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 172,5 triệu đồng/lượng mua vào và 175,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 7,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 19/3, giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 19/3, đồng loạt giảm rất mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 19/3, giảm dữ dội ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 172,5 –175,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 172,2 – 175,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 7,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 172,8 – 175,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 19/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 19/3 giảm rất mạnh với giá vàng giao ngay giảm 341 USD/ounce, xuống mức 4.560 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.866 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá rất mạnh, lùi xuống vùng giá 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, nhiều chuyên gia nhận định, giá vàng đang chịu áp lực giảm mạnh khi hàng loạt yếu tố vĩ mô bất lợi cùng lúc xuất hiện. Đồng USD tăng giá và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên đã khiến kim loại quý trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì quan điểm chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ở góc độ kỹ thuật, giá vàng đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh mốc 5.000 USD/ounce, kéo theo làn sóng bán ra mạnh. Theo ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, việc mất mốc hỗ trợ này đã kích hoạt lực bán theo xu hướng, khiến giá vàng rơi xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng.

Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng dài hạn. Ông Nitesh Shah - Chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree - nhận định, rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục là động lực quan trọng hỗ trợ giá vàng.

Với giá vàng trong nước giảm cực mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.560 USD/ounce (tương đương khoảng 144,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 19/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 30,7 triệu đồng/lượng.

