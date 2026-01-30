Giá vàng hôm nay 30/1: “Lao dốc không phanh”, người xếp hàng "đu đỉnh" hôm qua lỗ bao nhiêu?

Giá vàng bất ngờ “lao dốc không phanh”

Lúc 10h45 sáng ngày 30/1, giá vàng miếng SJC được công ty SJC và các đơn vị kinh doanh niêm yết ở mức 178,6-181,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm tới 9,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức cao nhất ngày hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh giảm mạnh. Vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của công ty SJC niêm yết ở mức 177,6-180,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 10,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức cao nhất hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cảnh mua bán nhộn nhịp bên trong các cửa hàng vàng những ngày giá vàng "tăng nóng".

Doji niêm yết giá vàng nhẫn của đơn vị này ở mức 178-181 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 9,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức giá cao nhất ngày hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 178,6-181,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 9,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức giá cao nhất hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bất chấp giá vàng lên cao hay xuống thấp, người dân vẫn mua bán nhộn nhịp tại các cửa hàng kinh doanh vàng có thương hiệu lớn.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 178,6-181,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 9,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức giá cao nhất ngày hôm qua.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, giá vàng giảm mạnh cùng với chênh lệch mua bán ở mức cao, người xếp hàng mua vàng 13 giờ chiều hôm qua đến 10h45 sáng hôm nay mang bán đã lỗ từ 12-12,8 triệu đồng/lượng.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng từ lúc trời chưa sáng ở phố Trần Nhân Tông.

Lúc 10h54 phút sáng 30/1, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 5.162,9 USD/ounce, giảm 216,1 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ đêm qua và giảm tới 434 USD/ounce so với mức giá cao nhất ngày hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 163 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), thấp hơn giá vàng miếng SJC 18,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn trong nước từ 18-18,6 triệu đồng/lượng.

Dòng người xếp hàng chờ vào giao dịch ngày một đông, kéo dài từ vỉa hè xuống cả lòng đường Trần Nhân Tông.

Người dân “đội mưa” xếp hàng mua bán vàng

Tờ mờ sáng ngày 30/1, mặc dù đến tận 9 giờ sáng cửa hàng mới mở cửa đón khách nhưng chị Minh, trú tại Bạch Mai (Hà Nội) đã ngồi xếp hàng chờ mua vàng. Theo chị Minh, mấy hôm trước chị đi muộn, dòng người xếp hàng dài mấy trăm mét, từ phố Trần Nhân Tông ra tận Mai Hắc Đế nên chị lại đi về.

“Đêm qua, tôi xem bảng giá vàng quốc tế có lúc giảm gần 500 USD/ounce, nghĩ là sáng nay thế nào vàng trong nước cũng giảm nên đi sớm “chiếm chỗ”. Nhà tôi mới bán đất, có khoản dư 2 tỷ đồng, chưa dùng đến nên đi mua để đấy thôi chứ cũng không phải lướt sóng hay đầu tư gì”, chị Minh cho hay.

Bên trong cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải cũng rất đông khách đến giao dịch trong sáng nay.

Mặc dù đi xếp hàng từ khi trời còn tối lại lất phất mưa phùn nhưng chị Minh vẫn xếp số sau 58 người. Trong khi đó, cửa hàng vàng bạc bên cạnh đã xếp đến số 100 để mua bạc.

“Hôm qua 8 giờ sáng tôi đến đây mà phải có 400 người đứng xếp hàng rồi ấy. Cửa hàng bạc họ phát số cho có 250 người một ngày thôi. Người mua bạc cũng phải trả tiền trước, cửa hàng phát giấy hẹn hơn 3 tháng sau mới được lấy bạc nên tôi cũng về. May quá, nếu hôm qua mua là đu đỉnh rồi đấy”, chị Minh cho biết.

Ngồi bán nước cạnh cửa hàng vàng trên phố Hoàng Cầu, bà T. (nhân vật giấu tên) cho biết, hôm qua giá vàng tăng không tưởng nhưng vẫn rất đông người xếp hàng mua từ sáng sớm đến tối mịt.

Hàng trăm người xếp hàng chờ mua vàng mặc kệ trời mưa.

“Hôm qua đông lắm. Mọi khi khách mua vàng thì cửa hàng chỉ hẹn từ 10-15 ngày sau đến nhận vàng nhưng hôm qua họ hẹn tận 60 ngày, tức là 2 tháng sau mới có vàng. Mãi tối muộn rồi mà còn đầy người ngồi chờ mua vàng đấy”, bà T. nói.

Suốt cả tháng qua, nhờ vàng tăng nóng mà bà T. cũng “ăn nên làm ra”. Ngày nào cũng như ngày nào, từ lúc trời chưa sáng rõ, hàng trăm người đã đến xếp hàng chờ mua vàng. Bà T. chuẩn bị sẵn cả trăm chiếc ghế nhựa để cho khách đến xếp hàng thuê với giá 5 nghìn đồng/ghế, chưa kể tiền bán trà đá, nhân trần, trà nóng.

Người dân chen chúc trên vỉa hè.

Những ngày vàng tăng nóng, trước cửa hàng kinh doanh vàng tại Hà Nội lại đông đúc, nhộn nhịp mua bán. Các dịch vụ ăn theo như gửi xe, bán nước, xếp hàng mua vàng hộ lại được dịp "hái ra tiền". Theo quan sát của PV, cứ 10 người vào giao dịch thì cả 10 người đến mua vàng, rất hiếm người đến bán.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, giá vàng tăng mạnh không phải tín hiệu chắc chắn của một nền kinh tế an toàn. Bởi vì, một trong những động lực thúc đẩy vàng liên tục lập đỉnh chính là tâm lý FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ).

“Nếu tâm lý này lan rộng, thị trường dễ rơi vào trạng thái bong bóng đầu tư và sụt giảm đột ngột trước bất kỳ tin xấu hay sự thay đổi triển vọng kinh tế nào”, ông Hiếu nói.

Ông Hiếu nhấn mạnh rằng nhà đầu tư không nên dùng vàng cho các chiến lược đầu cơ lướt sóng ngắn hạn, hoặc vay mượn, dồn quá nhiều vốn vào vàng mà không đa dạng hóa tài sản.