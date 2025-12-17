Sáng 17-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rung lắc ở vùng đỉnh

Sáng 17-12, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết mua vào 154,2 triệu đồng/lượng, bán ra 156,2 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng qua và đang thấp hơn 1 triệu đồng so với mức đỉnh 157,2 triệu đồng thiết lập hôm 15-12.

Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC chỉ 153,2 triệu đồng.

Dù rời mốc đỉnh kỷ lục 157,2 triệu đồng/lượng, nhưng so với cách đây 1 tháng, giá vàng trong nước vẫn cao hơn 5 triệu đồng.

Trong ngày hôm qua, giá vàng miếng biến động lên tới 1,6 triệu đồng/lượng.

Với giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại, các doanh nghiệp điều chỉnh về quanh 150,3 triệu đồng/lượng mua vào, 153,4 triệu đồng/lượng bán ra - giảm khoảng 100.000 đồng so với sáng qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.326 USD/ounce, tăng mạnh hơn 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Theo giới phân tích, giá vàng đang hưởng lợi khi đồng USD tiếp tục đi xuống. Chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế đang được giao dịch ở mức 98,2 điểm, thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua.

Vài ngày qua, có thời điểm giá vàng chịu áp lực chốt lời, có thời điểm lùi sâu khỏi mốc 4.300 USD/ounce, tuy nhiên đà tăng trở lại ngay sau đó khi nhà đầu tư tiếp tục tìm tới kênh trú ẩn an toàn.

Một số dự báo mới nhất cho thấy giá vàng có thể lên tới 5.000 USD/ounce vào năm 2026. Ngược lại, trả lời Kitco, ông Avi Gilburt, nhà phân tích kỹ thuật kỳ cựu và người sáng lập ElliottWaveTrader, cho rằng đợt tăng giá vàng kể từ mức thấp năm 2015-2016 đang bước vào giai đoạn cuối chu kỳ. Dù giá vẫn có thể tăng thêm trong những tháng tới, Gilburt cảnh báo các nhà đầu tư nên bắt đầu chuẩn bị cho một đợt điều chỉnh kéo dài nhiều năm, có thể bắt đầu ngay từ năm sau.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết đang vào khoảng 137,7 triệu đồng/lượng.