Đây là lý do nâng đỡ chu kỳ tăng giá dài hạn của bạc

Viện Bạc cho biết, nhu cầu đầu tư đã đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong thời gian gần đây, giúp giá bạc quay trở lại trên ngưỡng 63 USD/ounce. Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh rằng chính nhu cầu công nghiệp mới là yếu tố tạo nền tảng vững chắc cho chu kỳ tăng giá dài hạn.

Trong báo cáo do Oxford Economics thực hiện, Viện Bạc đã nâng dự báo tiêu thụ bạc trong công nghiệp, phản ánh vai trò ngày càng thiết yếu của kim loại này trong tiến trình điện hóa nền kinh tế toàn cầu.

Nhu cầu bạc tăng mạnh

Các chuyên gia chỉ ra rằng bạc sở hữu khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt vượt trội, khiến nó trở thành vật liệu không thể thay thế trong nhiều công nghệ hiện đại. Những đặc tính này đang ngày càng quan trọng đối với các ngành mũi nhọn của nền kinh tế mới.

Theo Viện Bạc, các lĩnh vực như năng lượng mặt trời, xe điện (EV), hạ tầng sạc, trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là động lực chính kéo nhu cầu bạc công nghiệp tăng mạnh đến năm 2030.

Báo cáo cho thấy ngành năng lượng mặt trời hiện là động lực lớn nhất của nhu cầu bạc trong mảng công nghiệp. Dù lượng bạc sử dụng trên mỗi tấm pin quang điện đã giảm dần nhờ cải tiến công nghệ, tốc độ mở rộng mạnh mẽ của năng lượng tái tạo vẫn đủ để bù đắp xu hướng “tiết kiệm bạc”.

Cụ thể, năm 2014, năng lượng mặt trời chỉ chiếm khoảng 11% tổng nhu cầu bạc, nhưng đến nay đã tăng lên 29%. Viện Bạc cho rằng các mục tiêu đầy tham vọng, như kế hoạch của Liên minh châu Âu đạt ít nhất 700 GW công suất điện mặt trời vào năm 2030, sẽ tiếp tục thúc đẩy tiêu thụ bạc.

Xe điện hiện là nguồn tiêu thụ bạc công nghiệp lớn thứ hai. Viện Bạc dự báo nhu cầu bạc trong ngành ô tô toàn cầu sẽ tăng trưởng bình quân 3,4% mỗi năm trong giai đoạn 2025–2031.

Nguyên nhân là xe điện cần nhiều bạc hơn đáng kể so với xe động cơ đốt trong truyền thống. Bạc được sử dụng trong hệ thống quản lý pin, điện tử công suất, hạ tầng sạc và các tiếp điểm điện. Trung bình, mỗi xe điện tiêu thụ khoảng 25–50 gram bạc, cao hơn 67–79% so với xe sử dụng động cơ đốt trong.

Nguồn tăng trưởng công nghiệp thứ ba đến từ sự bùng nổ của nền kinh tế AI, kéo theo nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu ngày càng lớn. Báo cáo ước tính tổng công suất điện của ngành công nghệ thông tin toàn cầu đã tăng khoảng 53 lần, từ 0,93 GW năm 2000 lên gần 50 GW vào năm 2025.

Theo các nhà phân tích, mức tăng hơn 5.000% nhu cầu điện này đồng nghĩa với việc cần nhiều phần cứng tính toán hơn, qua đó làm gia tăng nhu cầu sử dụng bạc. Khi AI mở rộng sang các lĩnh vực như sản xuất nội dung, thiết kế và mô phỏng, nhu cầu về hạ tầng trung tâm dữ liệu được dự báo sẽ tiếp tục leo thang.

Triển vọng dài hạn của giá bạc được nhìn nhận thế nào?

Nhìn xa hơn báo cáo, các chuyên gia cho rằng nhu cầu công nghiệp sẽ tiếp tục giữ vai trò nâng đỡ giá bạc trong xu hướng tăng dài hạn. Đáng chú ý, ngoài lĩnh vực năng lượng mặt trời, bạc hiện vẫn chỉ chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong chi phí của ngành ô tô và xây dựng trung tâm dữ liệu.

Điều này cho thấy dư địa để giá bạc tăng thêm vẫn còn, trước khi tạo ra tác động đáng kể đến biên lợi nhuận của các ngành sử dụng bạc nhiều.