Sáng 29-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

Sáng 29-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI niêm yết ở mức 144,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 1,8 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Nếu so với mốc đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng, giá vàng hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 7,7 triệu đồng.

Ở nhóm vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, các công ty như SJC giao dịch quanh mức 142,8 triệu đồng/lượng mua vào, 145,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng trở lại 1,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 3.964 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng nhưng vẫn giảm tới hơn 54 USD tính trong 24 giờ qua.

So với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce hồi tuần trước, kim loại quý đã giảm tới 310 USD/ounce (tương đương khoảng 9,9 triệu đồng).

Giá vàng thế giới giảm liên tục trong những ngày qua trước những thông tin tích cực về đàm phán thương mại Mỹ - Trung có tín hiệu tích cực. Chứng khoán Mỹ lập đỉnh lịch sử cũng gây áp lực giảm giá vàng, khi nhà đầu tư bán tháo vàng, chuyển dòng tiền qua chứng khoán.

Tuy vậy, khi giá vàng rớt sâu thủng mốc 3.900 USD/ounce, lực cầu bắt đáy đã giúp kim loại quý phục hồi và đang hướng tới mốc 4.000 USD/ounce. Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá vàng có thể tiếp tục chịu sức ép giảm, sau khi đã có chuỗi tăng nóng liên tiếp nhiều tháng qua.

Dù mất khoảng 7% từ vùng đỉnh, giá vàng vẫn tăng rất mạnh hơn 50% từ đầu năm tới nay – trở thành một trong những kênh đầu tư có mức sinh lời cao.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết khoảng 126 triệu đồng/lượng.