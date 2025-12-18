Từ chối thanh toán chuyển khoản, nhân viên cửa hàng hút lại xăng khiến khách dắt bộ 3km

Ngày 17/12, lãnh đạo UBND phường Tiến Thành (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, các đơn vị chức năng của phường đã làm việc với chủ doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Tiến Thành về vụ việc nhân viên cửa hàng từ chối nhận chuyển khoản của khách hàng.

Hình ảnh nhân viên cửa hàng hút lại toàn bộ số xăng đã bơm vào xe máy của khách. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 15/12, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên cửa hàng xăng dầu Tiến Thành từ chối nhận chuyển khoản, khiến một khách hàng phải dắt xe máy đi bộ khoảng 3km. Theo nội dung clip, một người đàn ông điều khiển xe máy vào cửa hàng xăng dầu Tiến Thành để đổ 50.000 đồng tiền xăng.

Sau khi bơm xong, do không mang theo tiền mặt, người này đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản nhưng bị nhân viên cửa hàng từ chối. Sau đó, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, nhân viên cửa hàng dùng bình chứa và ống hút rút lại toàn bộ số xăng đã bơm vào xe, khiến khách hàng phải dắt bộ xe máy.

Đoạn clip thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. Phần lớn ý kiến cho rằng cách ứng xử của nhân viên cửa hàng xăng dầu là cứng nhắc, thiếu linh hoạt trong phục vụ khách hàng. Một số ý kiến khác lại bày tỏ khách hàng nên hỏi trước về hình thức thanh toán để tránh phát sinh phiền hà cho cả hai bên.

Ngay sau khi nắm được thông tin, UBND phường Tiến Thành đã làm việc với chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Tiến Thành. Tại buổi làm việc, chủ doanh nghiệp thừa nhận nhân viên có hành vi ứng xử thiếu chuyên nghiệp, chưa tôn trọng khách hàng; thời điểm xảy ra sự việc, chủ doanh nghiệp không có mặt tại cửa hàng nên không kịp thời xử lý.

Theo chủ doanh nghiệp, trong quá trình kinh doanh, đơn vị luôn quán triệt nhân viên chấp nhận các hình thức thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản. Sau sự việc, chủ doanh nghiệp đã họp toàn bộ nhân viên, quán triệt lại quy định tiếp nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản khi khách hàng chi trả, đồng thời cho thôi việc nhân viên liên quan.