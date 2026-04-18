Tiền điện tử tăng dựng đứng sau tin Iran mở hoàn toàn eo biển Hormuz

Giá Bitcoin bùng nổ vào khung 20 giờ 17/4 theo giờ Việt Nam, từ mức 74.000 USDT lên 77.300 UST - mức tăng tương đương gần 5% trên sàn giao dịch Binance.

Giá Bitcoin tăng mạnh sau tin Iran mở hoàn toàn eo biển Hormuz.

Hàng loạt đồng coin lớn khác cũng bật tăng mạnh. Trong đó, ETH +5,37%, SOL +6,01%, BNB +3,80%, XRP + 5,69%.

Không khí hưng phấn lan tỏa toàn thị trường tiền điện tử khi một số đồng tiền quy mô vốn hóa nhỏ hơn bật tăng hàng trăm phần trăm. Ví dụ đồng coin Movr +161%, GLMR +82%, Metis + 51%...

Thị trường tiền điện tử tăng mạnh chỉ ít phút sau khi các tờ báo lớn tại Mỹ và châu Âu đồng loạt dẫn lời ngoại trường Iran Abbas Araghchi thông báo, Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz do Israel và Lebanon đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Tờ The New York Times cho biết, Iran cho phép tất cả các loại tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz mà không phải đóng bất kỳ loại phí nào. Tuy nhiên, điều kiện do Iran đưa ra là các tàu phải di chuyển theo tuyến được nước này hướng dẫn trước đó nhằm tránh nguy hiểm từ thủy lôi.

Cùng lúc, tờ Bloomberg cũng cho biết, Iran mở cửa Hormuz hoàn toàn với Hormuz, đồng thời dẫn lời từ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, hai bên đã đạt được tiến triển tích cực chuẩn bị cho cuộc đàm phán lần hai có thể diễn ra trong ngày 18 hoặc 19/4.

Giới phân tích cho rằng, việc Hormuz mở cửa trở lại sẽ giúp thế giới thoát tình trạng khủng hoảng, lạm phát. Điều này khiến thị giá USD và lợi suất kho bạc Mỹ suy giảm, do đó, dòng tiền sẽ tìm đến các kênh đầu tư có tỷ lệ mạo hiểm cao hơn như tiền điện tử, chứng khoán, vàng...