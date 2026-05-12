'Cá voi' Bitcoin trị giá 40 triệu USD thức giấc

Một "cá voi" Bitcoin (BTC) đã bất ngờ hoạt động trở lại. Trong lĩnh vực tiền số, thuật ngữ này được dùng để chỉ những ví nắm giữ một lượng lớn Bitcoin, mỗi giao dịch của họ đều có sức ảnh hưởng tới thị trường.

Hôm 10/5, một ví tiền số đã chuyển 500 BTC, tương đương 40 triệu USD, sang một địa chỉ mới sau hơn 10 năm không giao dịch. Theo dịch vụ theo dõi blockchain Whale Alert, ví này đã không hoạt động kể từ tháng 11/2013, thời điểm số Bitcoin được mua vào và sau đó được giữ nguyên suốt hơn 10 năm.

Hiện chưa rõ lý do đằng sau động thái chuyển tiền số này. Những nhà đầu tư chuộng nắm giữ (holder) lớn thường di chuyển tài sản giữa các ví để quản lý địa chỉ hoặc tăng tính bảo mật, nhưng đôi khi đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang chuẩn bị bán ra hoặc chuyển lên sàn giao dịch. Trong trường hợp này, ví nhận BTC chưa được xác định là thuộc bất kỳ sàn giao dịch lớn nào.

Các ví Bitcoin "ngủ đông" xuất hiện trở lại ngày càng nhiều kể từ khi BTC vượt mốc 100.000 USD vào cuối năm 2024. Trong năm qua, nhiều nhà đầu tư và thợ đào đời đầu đã bắt đầu di chuyển lượng coin nắm giữ lâu năm và một số sau đó đã chốt lời sau đợt tăng mạnh của tiền số lớn nhất thế giới.

Xu hướng này đạt đỉnh vào tháng 7 năm ngoái, khi các công ty phân tích blockchain phát hiện 8 ví thời Satoshi, mỗi ví nắm giữ 10.000 BTC, lần đầu tiên hoạt động trở lại sau 14 năm. Những giao dịch đó diễn ra trong bối cảnh Bitcoin có thị giá neo ở mức trên 100.000 USD và gần mức đỉnh lịch sử. Những ví được tạo trước khi cha đẻ Bitcoin, Satoshi Nakamoto, biến mất khỏi cộng đồng vào tháng 4/2011, được gọi là ví "thời Satoshi".

Bitcoin đã tăng 11,8% vào tháng trước, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 4/2025. Đà tăng kéo dài thêm gần 6% lên trên 81.000 USD tính đến hôm nay.

Đà tăng của tiền số lớn nhất thế giới đi kèm với việc chấp nhận rủi ro ngày càng tăng trên Phố Wall, khi chỉ số Nasdaq nặng về công nghệ đã tăng 22% kể từ đầu tháng 4, đạt mức cao nhất trong lịch sử. Chỉ số S&P 500 cũng tăng hơn 12%.

Sự bùng nổ chi phí đầu tư AI và lợi nhuận các công ty công nghệ vốn hóa lớn tăng mạnh đã kích thích Nasdaq, thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản mới nổi khác như Bitcoin. Các quỹ ETF giao ngay niêm yết tại Mỹ đã thu về hàng tỷ USD trong những tuần gần đây trong bối cảnh Nasdaq tăng giá.

Alvin Kan, Giám đốc vận hành tại Bitget Wallet, cho rằng đà tăng hiện tại cho thấy dòng vốn ETF và tổ chức rót vào Bitcoin ngày càng bền vững. Sự phục hồi song song giữa cổ phiếu và tiền số cũng cho thấy kênh tài sản mới ngày càng gắn liền với thanh khoản vĩ mô và chu kỳ đổi mới thay vì tâm lý bán lẻ thuần túy.

Bitcoin và Nasdaq nổi tiếng với mối quan hệ gắn bó chặt chẽ. Ban đầu, thị trường tiền số còn khá độc lập, ít phụ thuộc vào Phố Wall cũng như các thị trường tài chính truyền thống. Tuy nhiên, sau khi ETF Bitcoin giao ngay ra mắt hai năm trước và được thể chế hóa nhanh chóng, các biến động giá của BTC đã dần hòa nhập, trở nên gần gũi và phản ánh xu hướng của thị trường tài chính rộng lớn hơn.