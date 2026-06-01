Giá vàng hôm nay 1/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji biến động

Giá vàng hôm nay trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 1/6, SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với kết tuần qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng đứng im so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 155,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giữ nguyên mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay không thay đổi so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, mua - bán ở mức 156-159 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch 30/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 155,8-158,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn SJC giảm 2,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 156-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 5h00, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.538,3 USD/ounce, đi ngang.

Sáng nay, mở cửa tuần mới, giá vàng thế giới giảm xuống mức 4.526 USD/ounce, giảm 12 USD/ounce.

Tuần qua, giá vàng thế giới biến động mạnh dưới tác động của các yếu tố địa chính trị và kỳ vọng về lạm phát tại Mỹ.

Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.508,3 USD/ounce và nhanh chóng tăng lên gần 4.580 USD/ounce nhờ tâm lý lo ngại trước những bất ổn địa chính trị. Đà tăng không duy trì được lâu khi đồng USD mạnh lên và nhà đầu tư thận trọng trước các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.