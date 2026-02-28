Thị trường tiền số chao đảo khi Mỹ - Israel tấn công Iran, Bitcoin có nguy cơ "thủng" 63.000 USD

Chiều 28-2, thị trường tiền số đồng loạt lao dốc mạnh sau thông tin Mỹ - Israel tập kích Iran.

Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy Bitcoin (BTC) đang giảm hơn 6%, xuống vùng 63.000 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng ghi nhận mức giảm sâu. BNB mất hơn 5%, lùi về 593 USD; Ethereum và XRP cùng giảm trên 8%, lần lượt xuống 1.860 USD và 1,2 USD.

Đáng chú ý, Solana là đồng giảm mạnh nhất khi mất hơn 10%, còn 78 USD.

Theo Cointelegraph, do thị trường chứng khoán Mỹ chưa mở cửa vì cuối tuần, thị trường tiền số gần như là kênh đầu tiên phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước thông tin này.

Theo dữ liệu từ CoinGlass, chỉ trong vòng 4 giờ, tổng giá trị các vị thế bị buộc phải đóng đã vượt 250 triệu USD, cho thấy áp lực bán tăng mạnh.

Bitcoin đang giảm hơn 6%. Nguồn: OKX

Tài khoản phân tích thị trường The Kobeissi Letter nhận định trên mạng xã hội X rằng Mỹ và Israel có thể đang bước vào cuộc xung đột thứ hai với Iran chỉ trong vòng 8 tháng.

Dù vậy, các ngưỡng hỗ trợ quan trọng của Bitcoin hiện vẫn được giữ vững. Tuy nhiên, diễn biến leo thang xảy ra đúng thời điểm nhạy cảm khi thị trường chuẩn bị khép lại tháng 2.

Bitcoin đang ghi nhận mức giảm tương đương tháng 2-2025 và có nguy cơ trải qua tháng giảm thứ năm liên tiếp - điều chưa từng xảy ra trong 7 năm qua.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, dữ liệu lạm phát của Mỹ công bố trước đó cao hơn dự kiến cũng tạo thêm áp lực.

Nỗ lực đưa giá Bitcoin trở lại vùng gần 70.000 USD không thành công, khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trong bối cảnh rủi ro gia tăng.