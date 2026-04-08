Giá Bitcoin tăng 'bốc đầu' sáng 8/4

Giá Bitcoin hiện giao dịch quanh vùng giá 72.100 USD. Đây là tín hiệu tăng trưởng tích cực nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

Giá Bitcoin tăng "bốc đầu" sau tin Mỹ ngừng bắn 2 tuần với Iran.

Giá Bitcoin dò đáy vào giai đoạn cuối tháng 1/2026 ở mức 60.000 USD, sau đó đồng coin đầu bảng trên thị trường này liên tục tích lũy quanh vùng giá từ 60.000 - 70.000 USD trước khi có cú bứt phá vào sáng 8/4 theo giờ Việt Nam.

Nhiều khả năng, giá Bitcoin sẽ đạt mức tăng trong ngắn và trung hạn trong bối cảnh các tín hiệu vĩ mô tích cực.

Trên biểu đồ kỹ thuật, mức kháng cự quan trọng với Bitcoin sẽ ở mức 80.000 USD và sau đó là 90.000 và 100.000 USD.

Dữ liệu giao dịch cho thấy, áp lực bán từ Bitcoin có dấu hiệu giảm dần khi ghi nhận số lần chuyển dịch từ các ví lớn giảm dần. Phiên 7/4 chỉ ghi nhận 2 sự kiện chuyển dịch với giá trị gần 100 triệu USD.

Trước đó, các động thái dịch chuyển Bitcoin để mở vị thế bán tại các sàn cũng không ghi nhận sự đột biến nào, giá trị giao dịch mỗi thương vụ dịch chuyển khoảng 30 - 40 triệu USD.

Thông tin tích cực từ Trung Đông như cơn mưa rào giữa trời khô hạn. Thị trường tiền điện tử như bùng nổ chỉ trong ít phút.

Các đồng coin khác như ETH, SOL, XRP đồng loạt tăng mạnh với mức trên 6 - 7%. Thậm chí, bảng điện tử xuất hiện những đồng coin có mức tăng đạt trên 60%, điều hiếm thấy trên thị trường tiền số những tháng gần đây.

Các nhà phân tích cho rằng, 70.000 USD có thể là đáy của Bitcoin do thị trường đã hấp thu các tin tức tiêu cực từ Trung Đông, từ tình hình lạm phát và sức khỏe nền kinh tế Mỹ. Do đó, chỉ cần một tín hiệu tích cực đủ lớn sẽ trở thành động lực khiến Bitcoin bùng nổ.