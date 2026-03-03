Thị trường tiền số hôm nay, 3-3: Chuyên gia dự báo Bitcoin có thể rớt xuống 30.000 USD

Tối 3-3, thị trường tiền số tiếp tục tăng nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng gần 2%, lên vùng 67.000 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đi lên: Ethereum, BNB và Solana tăng gần 1%, lần lượt giao dịch quanh 1.950 USD, 624 USD và 83,7 USD; XRP nhích thêm 0,3%, lên 1,3 USD.

Dù vậy, theo Cointelegraph, phía sau nhịp hồi này, Bitcoin vẫn đang phát đi tín hiệu kỹ thuật kém tích cực.

Trên biểu đồ ba ngày, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã xuất hiện mô hình "death cross" (giao cắt tử thần) - lần đầu kể từ tháng 6-2022.

Đây là hiện tượng khi mức giá trung bình trong ngắn hạn rơi xuống thấp hơn mức trung bình dài hạn, cho thấy đà giảm gần đây đang lấn át xu hướng chung trước đó và thị trường có thể còn đối mặt áp lực đi xuống.

Lịch sử cho thấy tín hiệu này từng xuất hiện trước các nhịp giảm mạnh. Năm 2022, sau khi hình thành "death cross", Bitcoin lao dốc khoảng 50% trước khi chạm đáy gần 15.480 USD.

Bitcoin đang giao dịch tại 67.050 USD Nguồn: OKX

Trước năm 2026, Bitcoin đã ba lần xuất hiện mô hình tương tự. Thống kê cho thấy giá thường giảm trung bình 35% sau một tháng và 20% sau ba tháng, nhưng nếu nhìn trong vòng một năm, mức sinh lời trung bình lại khoảng 30%.

Ở ba chu kỳ trước, Bitcoin từng mất trung bình 80% giá trị so với đỉnh. Đến tháng 3-2026, đồng tiền này đã giảm khoảng 50% so với mức kỷ lục gần 126.270 USD thiết lập cách đây 5 tháng.

Theo nhà phân tích Mister Crypto, thị trường có thể đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất của chu kỳ giảm. Một số chuyên gia khác cũng cho rằng Bitcoin có thể tạo đáy trong vùng 30.000 - 45.000 USD trước khi hồi phục.

Dù vậy, dòng tiền vẫn xuất hiện tín hiệu hỗ trợ. Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ hút ròng 458,2 triệu USD trong ngày thứ hai, cho thấy nhà đầu tư quay lại mua vào sau nhiều tuần rút vốn.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel ngày 28-2, cùng tuyên bố của Iran về việc đóng eo biển Hormuz.

Ở góc nhìn khác, ông Arthur Hayes, cựu CEO BitMEX, cho rằng nếu xung đột kéo dài và buộc Mỹ phải tăng chi tiêu, khả năng nới lỏng tiền tệ sẽ cao hơn. Khi lượng tiền được bơm ra nhiều hơn và chi phí vay giảm xuống, Bitcoin có thể hưởng lợi trong dài hạn.