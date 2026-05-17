AI Claude "cứu" thành công ví Bitcoin hơn 10 tỷ đồng sau cả thập kỷ quên mật khẩu

Một chủ sở hữu ví Bitcoin đã lỡ tay đổi mật khẩu ví và quên mất, nhưng cuối cùng, anh này đã khôi phục lại được tài sản nhờ AI Claude của Anthropic sau hơn một thập kỷ ròng rã. Theo chia sẻ từ tài khoản X có tên @cprkrn, anh đã kiên trì tìm cách mở lại chiếc ví này suốt hơn 11 năm qua. Lý do anh không bao giờ bỏ cuộc là bởi bên trong chiếc ví có chứa 5 BTC, một con số nghe có vẻ khiêm tốn nhưng ở thời điểm hiện tại, giá trị của nó đã chạm mốc gần 400.000 USD (khoảng 10,5 tỷ đồng).

5 BTC được khôi phục nhờ trí tuệ nhân tạo.

Trong những năm đầu mới sơ khai, ví tiền mã hóa là một thực thể hoàn toàn khác so với bây giờ. Các cụm từ khôi phục (seed phrase) thời đó dù tạo ra được cây khóa HD, nhưng các ví thường trộn lẫn chúng với các khóa không thuộc định dạng HD và khóa nhập khẩu. Những khóa này không thể khôi phục bằng cụm từ hạt giống thông thường mà được lưu trong một file ví riêng biệt có bảo mật bằng mật khẩu.

Đây chính là bi kịch của cprkrn. Trong một lần không tỉnh táo, anh đã thay đổi mật khẩu của file ví chứa các khóa đặc biệt này rồi quên sạch. Hệ quả là 5 đồng Bitcoin nằm trong đó hoàn toàn bị "đóng băng" kể từ ngày đó.

Trước đó, cprkrn đã thử đủ mọi cách. Anh gom tất cả các mật khẩu khả nghi và dùng btcrecover – một công cụ bẻ khóa ví Bitcoin mã nguồn mở – để thực hiện phương pháp tấn công brute-force (thử sai liên tục) nhưng đều thất bại.

Vận may chỉ mỉm cười khi vài tuần trước, anh vô tình tìm thấy một cụm từ khôi phục cũ được ghi trong cuốn sổ tay thời đại học. Các địa chỉ ví khôi phục từ cụm từ này hoàn toàn trùng khớp với file bị khóa trên máy tính, xác nhận 5 BTC vẫn nằm vẹn nguyên ở đó, nhưng file thì vẫn bị mã hóa nghiêm ngặt.

Trong cơn bế tắc, cprkrn đã quyết định "đánh cược" lần cuối, khi gom toàn bộ dữ liệu lưu trữ từ chiếc máy tính thời đại học của mình và đổ thẳng vào Claude AI để nhờ phân tích.

Kết quả kinh ngạc là "bộ não nhân tạo" của Claude đã phát hiện ra một file sao lưu cũ hơn của chiếc ví từ tháng 12/2019 đang ẩn sâu trong đống dữ liệu. Chưa dừng lại ở đó, Claude còn tìm ra một "lỗi chí mạng" là công cụ bẻ khóa btcrecover trước đây của anh đã kết hợp các chuỗi mật khẩu không đúng cách khiến việc giải mã luôn thất bại.

Sau khi sửa được lỗi logic này và áp dụng vào file sao lưu cũ (thời điểm trước khi mật khẩu bị thay đổi phức tạp hơn), Claude đã chạy lệnh thành công, giải mã thành công các khóa riêng tư. Ngay lập tức, cprkrn đã chuyển toàn bộ 5 BTC tưởng chừng đã mất sang ví hiện tại của mình.

AI Claude đã "cứu vớt" nỗ lực chủ người dùng quên mật khẩu ví Bitcoin.

Đây là một cái kết cực kỳ viên mãn nhờ sự kiên trì và sự trợ giúp đúng lúc của công nghệ. Claude không tự nhiên "đoán" ra mật khẩu, nhưng nó đã sửa chữa được sai lầm logic mà con người bỏ sót.

Trước khi các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) phổ biến, các chuyên gia phải mất ít nhất nửa năm để bẻ khóa một chiếc ví Bitcoin có mật khẩu 20 ký tự. Dù vậy, nỗ lực đó vẫn xứng đáng vì chiếc ví đó chứa tới 1,6 triệu USD vào năm 2024.

Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Câu chuyện của cprkrn khiến người ta nhớ đến một trường hợp bi kịch khác: Một người đàn ông đã mất trắng số Bitcoin trị giá tới 780 triệu USD sau khi phán quyết của tòa án vào năm 2025 chính thức cấm ông lục lọi bãi rác địa phương – nơi chiếc laptop chứa 8.000 BTC của ông bị vứt nhầm vào đó.