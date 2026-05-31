Chốt giá vàng hôm nay ngày 31/5 giảm rất mạnh, người mua lỗ đậm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 31/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 31/5 chốt tuần với giá vàng miếng ở mức 159 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 31/5, giá vàng trong nước ngày 31/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 31/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên tuần trước, giá vàng giảm 2,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Doji ngày 31/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 31/5, chốt một tuần giao dịch giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước ở một số thương hiệu vàng lớn.

Với mức chênh lệch bán ra – mua vào là 3 triệu đồng/lượng và mức giảm 2,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước, nhà đầu tư lỗ nặng 5,5 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 31/5, chốt tuần giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 30/5, chốt một tuần giao dịch giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn so với chốt phiên tuần trước.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 156 –159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 155,8 – 158,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 156 – 159 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 31/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 31/5 chốt tuần với giá vàng giao ngay ở mức 4.539 USD/ounce, tăng 33 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.569 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới có một tuần giao dịch nhiều biến động, chốt tuần ở trên mốc 4.500 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News, tâm lý trên Phố Wall đã chuyển sang tích cực hơn sau nhịp phục hồi cuối tuần của giá vàng.

Trong số 12 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát, có 9 người, tương đương 75%, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 2 người, tương đương 17%, cho rằng giá giảm; 1 người còn lại dự báo giá đi ngang.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, tâm lý thận trọng hơn. Trong 39 phiếu khảo sát trực tuyến, có 17 người, tương đương 44%, kỳ vọng giá vàng tăng; 10 người, tương đương 26%, dự báo giá giảm; 12 người, tương đương 31%, cho rằng giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Diễn biến này cho thấy giới phân tích Phố Wall đang nghiêng nhiều hơn về kịch bản phục hồi của thị trường vàng thế giới, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn phân hóa sau các nhịp biến động mạnh.

Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex - nhận định vàng đã phục hồi cùng các tài sản rủi ro, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng lệnh ngừng bắn tại Trung Đông có thể được kéo dài.

Với giá vàng trong nước chốt tuần giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.539 USD/ounce (tương đương khoảng 144,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 31/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 14,5 triệu đồng/lượng.

