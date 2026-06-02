Tác phẩm 'chuối dán tường' triệu USD lại bị lấy trộm

Bảo tàng Pompidou-Metz ở miền đông nước Pháp ngày 31/5 gửi đơn trình báo cảnh sát về vụ mất trộm quả chuối, bộ phận trung tâm trong tác phẩm nghệ thuật "Comedian" (Diễn viên hài) của nghệ sĩ Italy Maurizio Cattelan.

Ban quản lý đã thay một quả mới vào vị trí bỏ trống trong tác phẩm "chuối dán tường". Quả chuối trong tác phẩm thực chất luôn được thay mới sau mỗi 3 ngày.

Khách tham quan chụp ảnh tác phẩm quả chuối ở bảo tàng Pompidou-Metz vào tháng 5. Ảnh: AFP

Đây không phải lần đầu tác phẩm này gặp sự cố. Hồi tháng 7/2025, một khách tham quan bảo tàng đã lấy quả chuối và ăn tại chỗ. Nhân viên bảo vệ nhanh chóng can thiệp, rồi dán một quả chuối khác lên tường. Nghệ sĩ Cattelan bày tỏ thất vọng vì người khách "chỉ ăn chuối mà không ăn luôn cả băng dính".

Bảo tàng lần này quyết định trình báo cảnh sát vì thủ phạm chưa được xác định và "không có khả năng đối thoại". Ban quản lý cũng cho biết đây là lần thứ hai tác phẩm bị xâm phạm và coi đó là vấn đề liên quan đến sự tôn trọng đối với nghệ thuật.

"Comedian" lần đầu ra mắt tại triển lãm Art Basel ở Miami, Mỹ, năm 2019 với giá chào bán 120.000 USD. Tác phẩm gây tranh cãi về khái niệm nghệ thuật và giá trị của nó. Tại sự kiện năm đó, nghệ sĩ trình diễn David Datuna đã ăn quả chuối của tác phẩm và nói rằng ông vẫn "cảm thấy đói".

Giá trị tác phẩm tiếp tục tăng mạnh trong những năm tiếp theo. Năm 2024, doanh nhân gốc Hoa Justin Sun chi hơn 6 triệu USD để mua một phiên bản mới của tác phẩm, rồi ăn quả chuối trước máy quay ở Hong Kong sau đó vài ngày.

Ngoài tác phẩm này, Cattelan còn nổi tiếng với bồn cầu vàng 18 carat mang tên "America". Hai người đàn ông đã đánh cắp chiếc bồn cầu vàng trong cuộc triển lãm năm 2020 tại Anh, sau đó chia nhỏ tác phẩm đem bán. Toàn bộ số vàng đến nay chưa được tìm thấy.