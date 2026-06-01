Xăng sinh học E10 bán toàn quốc, ở Hà Nội rất ít cửa hàng có xăng E5

Hôm nay (1/6) là ngày đầu tiên xăng sinh học E10 được triển khai bán rộng rãi tại các cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc. Thực tế tại nhiều cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội cho thấy, lượng người sử dụng ô tô, xe máy đến mua xăng vẫn đông như những ngày trước, phương tiện mới chiếm tỷ lệ cao hơn phương tiện cũ.

Không thấy cửa hàng bán xăng E5?

Dù đã được cơ quan quản lý thông báo: Người tiêu dùng có quyền lựa chọn mua sử dụng giữa xăng sinh học E10 và xăng sinh học E5, song qua một số cửa hàng xăng dầu của Petrolimex hay HFC ở trung tâm Hà Nội, không thấy nơi nào có bán xăng sinh học E5. Nhân viên tại những cửa hàng này cho biết, đã ngừng kinh doanh xăng sinh học E5 từ lâu, thời gian tới mới khôi phục hệ thống bể chứa, trụ bơm, dây dẫn,… để đồng bộ hóa phục vụ.

Người mua xăng sinh học E10 ở Hà Nội

Anh Nguyễn Minh Đ., nhân viên bán hàng tại cửa hàng xăng dầu trên phố Nguyễn Công Trứ cho biết, cửa hàng đã ngừng bán xăng khoáng RON95 và thực hiện bán đồng loạt xăng sinh học E10 từ nhiều ngày nay. Lượng xăng bán ra không giảm, vẫn tương đương như thời gian bán xăng khoáng trước đây.

“Chủ phương tiện ô tô và xe máy cả đời cũ và đời mới đến mua xăng sinh học E10 đều có tâm lý thoải mái và mua với số lượng lớn (đầy bình). Thời gian trước, nhiều người có sự hoài nghi, thiếu an tâm nhưng qua sự tư vấn của nhân viên cửa hàng họ đều tự tin mua sử dụng xăng sinh học E10. Từ nhiều ngày nay, tuyệt nhiên không thấy khách hàng nào đến mua xăng bằng can, chai lọ về dự trữ hay sử dụng cho mục đích khác”, anh Đ. chia sẻ.

Rất ít hoặc không có cửa hàng bán xăng sinh học E5

Cho biết thêm về việc chưa thấy trụ bơm bán xăng sinh học E5 cho người tiêu dùng có thêm lựa chọn, nhân viên cửa hàng này cho biết, do việc cải tạo bồn chứa để chuyển đổi sang sinh học E10 cần theo đúng lộ trình để đáp ứng thời gian, nên việc tiếp tục cải tạo bồn chứa xăng sinh học E5 sẽ được thực hiện trong những ngày tới đây. Cửa hàng đảm bảo người tiêu dùng có sự lựa chọn nhiên liệu phù hợp với các phương tiện sử dụng.

Một cây xăng trên phố Tạ Quang Bửu

Anh Trần Việt Dương (phố Thể Giao, Hà Nội) mua xăng sinh học E10 tại cửa hàng xăng dầu HFC trên phố Nguyễn Đình Chiểu chia sẻ, đã đọc và tìm hiểu lộ trình bán xăng sinh học E10 từ nhiều tháng nay, nhưng anh chưa từng mua sử dụng thử nghiệm loại xăng này. Một phần vì xe máy của anh mới được sản xuất, chắc chắn có khả năng tương thích với các loại xăng sinh học, phần nữa là thị trường vẫn có bán xăng khoáng nên theo thói quen anh chưa muốn thay đổi.

“Mấy lần mình định đổ xăng sinh học E10, nhưng theo thói quen và tâm lý dùng xăng khoáng xe đi ổn định hơn nên chưa sử dụng. Nay qua tìm hiểu nhiều kênh thông tin, thấy xăng sinh học E10 bán đại trà và không còn xăng bán khoáng nên quyết định chuyển qua sử dụng. Mình và nhiều người hi vọng xăng E10 uy tín sẽ vẫn giúp xe đi ổn định, an toàn, không gây hỏng hóc tốn tiền sửa chữa”, anh Dương bày tỏ.

“Trò nguy hiểm! Tôi không đổ nước tách cồn trong xăng!”

Trên một số diễn đàn và mạng xã hội nhiều ngày qua có hướng dẫn cách thức pha chế, tách lọc cồn ethanol đã được phối trộn trong xăng sinh học E10 và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Những người sử dụng phương tiện cũ (sản xuất trước 2010) tỏ ý đồng tình vì lo ngại xăng sinh học E10 không tương thích, làm hại động cơ. Tuy nhiên, phần lớn bình luận khẳng định việc làm này là không phù hợp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ khi cá nhân tự ý mua xăng tích trữ, pha chế trong điều kiện bảo quản, pha chế và lưu trữ không đảm bảo an toàn.

Không thấy người tiêu dùng mua xăng bằng can, chai lọ

Thực tế trao đổi với một số người dùng sử dụng phương tiện cũ, đã mua sử dụng xăng sinh học E10 được biết, do tìm hiểu đặc tính của xăng sinh học E10 có tính ăn mòn cao, lại dễ hấp thụ độ ẩm và tách lắng nước, nên trước khi sử dụng xăng sinh học E10 đã tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu cho phương tiện kỹ càng, thay thế các linh kiện có nguy cơ lão hóa, dễ bị ăn mòn để sử dụng xăng sinh học E10 an toàn và hiệu quả.

Ông Ngô Văn Chương (phố Khâm Thiên, Hà Nội) đang sử dụng xe Honda Dream II từ năm 1994 cho biết, ông chăm sóc xe cẩn thận nên xe còn sử dụng rất tốt. Cách đây 2 tuần ông đã đưa xe đến cửa hàng sửa xe máy quen, yêu cầu bảo dưỡng và thay thế ống dẫn xăng, gioăng khóa xăng, chế hòa khí theo tư vấn của cửa hàng. Sau khi sử dụng xe với xăng sinh học E10, có thấy xăng nhanh hết hơn trước, nhưng chưa thấy hiện tượng bất thường xảy ra đối với máy xe khi vận hành như lo lắng của nhiều người.

“Nhiều người nói, tôi muốn tiếp tục chạy xe đời cũ này khi không còn xăng khoáng, thì mua xăng E10 về tách cồn để lấy xăng khoáng nguyên chất đi cho yên tâm. Nhưng tôi nghĩ, cách làm này phức tạp và quá nguy hiểm cho mình và cộng đồng, nên quyết định không bao giờ đổ nước tách cồn trong xăng. Nếu mọi người cứ làm theo cách của tôi, kiểm tra bảo dưỡng và thay thế một số linh kiện nhỏ của xe là hoàn toàn yên tâm khi sử dụng xăng E10”, ông Chương quả quyết.

Cần đảm bảo duy trì chất lượng xăng sinh học E10 luôn ở mức tốt nhất

Việc ngừng xăng khoáng và triển khai bán xăng sinh học E10 rộng khắp trên toàn quốc bước đầu có sự thuận lợi. Những nghi ngại của nhiều người tiêu dùng về xăng sinh học E10 sẽ dần được hóa giải, khi họ có thực tế sử dụng ngay trên chính phương tiện của mình. Điều cốt yếu là phải đảm bảo duy trì chất lượng xăng sinh học E10 luôn ở mức tốt nhất, bằng việc kiểm tra thường xuyên liên tục, không để xảy ra sự cố nào dù là nhỏ nhất từ phía nhà cung cấp.

Cùng đó, để tăng thêm lựa chọn cho người dân như cơ quan quản lý đã khẳng định, các doanh nghiệp, nhà phân phối và doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cần sớm phối hợp triển khai việc cung cấp rộng rãi xăng sinh học E5 ra thị trường, đáp ứng yêu cầu tương thích của nhiều loại phương tiện cũng như công - nông cụ, máy móc dùng xăng.

Xa hơn, việc giảm giá các loại xăng sinh học cũng là vấn đề cần được tính đến, bởi ngoài giá trị kinh tế còn có mục tiêu bảo vệ môi trường nếu thúc đẩy việc chủ động nguồn cung ethanol trong nước, từ đó thu hút, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng nhiên liệu sinh học Xanh, thân thiện.