Tiệm vàng 'phá lệ', máy tự động giúp khách mua trong 15 phút

Tờ mờ sáng ngày Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) “phố vàng” Trần Nhân Tông (Hà Nội) tràn ngập người xếp hàng. Nhiều người có mặt từ tối hôm trước để giữ chỗ với mong muốn là khách đầu tiên mua được vàng lấy may đầu năm.

Khoảng 6h, nhân viên một cửa hàng kinh doanh bắt đầu phát số thứ tự cho khách hàng. Nhiều người dù đến từ 3h sáng vẫn phải ngồi đợi rất lâu.

Là người có mặt sớm nhất ở cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông, ông Tô Hòa Bình cho biết, đã xếp hàng từ 21h tối hôm qua (25/2). Ông là một trong những "khách ruột" mua vàng ngày vía Thần Tài với 16 năm liên tục xếp hàng mua vàng từ sáng sớm. Năm nay ông Bình mua 4 chỉ vàng.

Linh vật ngựa 0.5 chỉ được săn đón vì dễ xuống tiền. Khoảng 7h tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại Cầu Giấy, mặt hàng này được bán hết khi một nữ khách hàng nhanh tay chốt 2 sản phẩm cuối với giá hơn 20 triệu đồng.

Chị Việt Anh được nhân viên hỗ trợ thực hiện tại máy mua bán vàng tự động. Sau khi quét mã, chuyển khoản, chị tới quầy lấy sản phẩm, thời gian chưa tới 15 phút. "Năm nay có máy bán hàng này nên tốc độ mua rất nhanh. Tôi không cần chờ đợi hàng tiếng đồng hồ như mọi khi. Tôi mua 2 chỉ để lấy may", chị nói.

Khách hàng vui vẻ nhận về các sản phẩm linh vật, vỉ vàng linh giáp, linh quý... Chị Nguyễn Ngọc Tú mừng rỡ chia sẻ: "Năm nay là năm ngựa, tính là một linh vật may mắn nên việc mua vàng vào ngày vía Thần Tài rất ý nghĩa".

Cửa hàng vàng bạc Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông, giá vàng bạc niêm yết thời điểm 6h12 ngày 26/2: Vàng miếng SJC mua vào 18.230.000 đồng/lượng, bán ra 18.530.000 đồng/lượng; nhẫn tròn Phú Quý 999.9 mua vào 18.180.000 đồng/lượng, bán ra 18.480.000 đồng/lượng; Phú Quý 1 lượng (999.9) mua vào 18.180.000 đồng/lượng, bán ra 18.480.000 đồng/lượng; Phú Quý 1 lượng 99.9 mua vào 18.170.000 đồng/lượng, bán ra 18.470.000 đồng/lượng.

Tại tiệm PNJ trên phố Cầu Giấy, nam khách hàng chốt mua 5 vỉ vàng 1 chỉ với giá hơn 92 triệu đồng. Sản phẩm anh chọn có in chữ: Phúc, Lộc, Thọ, Phát, Tài. 7h, lượng khách ra vào cửa hàng cũng tăng dần. Theo chia sẻ, cơ sở này sẽ mở bán tới 23h hôm nay để khách hàng có thể thong thả đến mua sản phẩm vào ngày vía Thần Tài.

8h sáng tại tiệm vàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa (TPHCM). Bên trong kín khách đến mua vàng nhân ngày vía Thần Tài. Nhiều người phải xếp hàng đợi tới lượt gọi để được mua nhẫn trơn.

Chị Trang (phường Bình Trị Đông) cho biết, dù nhà ở khá xa, chị vẫn chạy xe lên đây để mua 6 chỉ vàng, bởi địa chỉ quen thuộc nhiều năm. Theo chị, giá vàng niêm yết rõ ràng, không biến động thất thường và dễ cảm thấy yên tâm. Trong ngày hôm nay, chị mua 6 chỉ vàng tròn trơn 999,9 với giá 111 triệu đồng (18,5 triệu đồng/chỉ).

Theo một nhân viên tiệm vàng, khung cảnh đông đúc này thường chỉ xuất hiện vào ngày Thần Tài hàng năm. Những thời điểm giá vàng lên, xuống đạt đỉnh, khách cũng đổ xô đến nhiều nhưng không đến mức ngồi đợi lâu như hôm nay.