Giá vàng hôm nay mới nhất 25/2: Người dân chen chân xếp hàng, bất ngờ máy mua vàng tự động

Hôm nay, ngày 25/2, tức ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch, trước ngày Vía Thần Tài 2026 chỉ một ngày, người dân Hà Nội vẫn kéo nhau đi mua vàng bất kể thời tiết mưa phùn và lạnh.

Ngay từ sáng sớm, tại một số cửa hàng kinh doanh vàng có thương hiệu lớn, hàng trăm người đã đứng xếp hàng chật kín vỉa hè chờ vào mua vàng.

Bên ngoài, hàng chục nhân viên các cửa hàng vàng mặc quần áo vàng và đỏ đóng giả ông Thần Tài, tay cầm thỏi vàng đứng ngoài cửa vẫy chào khách.

Bên trong, khách ngồi thành hai hàng đông nghịt chờ tới lượt.

Cầm sẵn căn cước trên tay, anh Đức (Hà Nội) cho biết, hôm nay anh đi mua một chỉ để cầu may năm mới. Do lượng khách quá đông nên anh xếp hàng khoảng 30 phút mới được mua.

Đến lượt mình, anh Đức tiến đến máy chiếc máy bán vàng tự động. Nhân viên cửa hàng sau khi hỏi khách về nhu cầu mua vàng loại gì, số lượng bao nhiêu liền cầm căn cước của anh và quét vào máy bán vàng tự động. Các thông tin về tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại theo căn cước công dân của anh Đức liền hiện lên trên màn hình của máy. Sau đó, thông tin về số lượng sản phẩm cùng với số tiền cần thanh toán lập tức hiện lên kèm mã QR cho đơn hàng anh vừa đặt mua. Chỉ trong khoảng 15 giây, anh Đức nhập thông tin, thanh toán xong và qua quầy nhận vàng.

Theo quan sát, chiếc máy mua vàng tự động này chỉ giúp khách đặt hàng, quét thông tin của khách hàng theo căn cước công dân và hỗ trợ thanh toán tự động, không “nhả ra vàng” như nhiều người tưởng tượng. Việc trang bị máy bán vàng tự động này giúp cửa hàng rút ngắn thời gian mua bán hơn bình thường nhưng giao vàng cho khách vẫn cần nhân viên bán hàng tại quầy.

Càng về cuối buổi sáng, mưa càng nặng hạt nhưng lượng khách kéo đến ngày càng đông khiến không khí ồn ào, náo nhiệt hẳn lên. Hầu như toàn bộ khách đến giao dịch trong sáng nay đều là người đến mua vàng, chỉ lác đác một vài người đến bán. Cửa hàng này giới hạn mỗi người được mua tối đa 1 lượng vàng nhẫn cầm về luôn, trên 1 lượng sẽ thanh toán trước và đến lấy vàng vào ngày 12/3.

Mặc dù trời mưa nhưng khách phía cửa hàng này vẫn đứng xếp hàng, không có hiện tượng chen lấn, xô đẩy. Nhân viên thay nhau cầm ô che mưa cho khách.

Cửa hàng vàng đối diện cũng đông không kém.

Tuy nhiên, một số cửa hàng do quá đông lại không có sự điều tiết của nhân viên cửa hàng nên khách chen lấn, xô đẩy, không xếp thành hàng.

Tiếng người tranh nhau chỗ đứng, tiếng nhân viên cửa hàng yêu cầu khách xếp hàng trật tự xen lẫn vào nhau. Cảnh tượng nhốn nháo, ồn ào cả góc phố.

Theo quan sát, xu hướng khách hàng mua vàng lấy vía Thần Tài thiên về mua vàng có trọng lượng nhỏ nhẹ lấy may.

Ngoài nhẫn tròn trơn, các thương hiệu còn ra mắt sản phẩm vàng ông Thần Tài và linh vật ngựa vàng năm 2026.

Một số thương hiệu cũng đã cho ra mắt sản phẩm vàng từ 0,1 chỉ để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Một cửa hàng chuẩn bị sẵn hũ muối vàng tặng khách mua vàng mang ý nghĩa may mắn, cầu tài, cầu lộc để năm mới được hanh thông thuận lợi trong công việc và cuộc sống.

Mặc dù trời mưa nhưng nhiều người vẫn lựa chọn đi mua vàng trước ngày Thần Tài 1 ngày để tránh đông đúc, quá tải.

Tại thời điểm lúc 11h30 ngày 25/2, giá vàng miếng SJC được các đơn vị kinh doanh niêm yết ở mức 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 181,8-184,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn tại Doji cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua, giao dịch ở mức 182,2-185,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo được niêm yết ở mức 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch ở mức 5.182,5 USD/ounce, tăng 40 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 164,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước 21 triệu đồng/lượng.