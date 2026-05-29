Nghề 'làm mẹ' cho con nhà giàu kiếm 80.000 NDT mỗi tháng

Dịch vụ phát triển mạnh tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, nơi tầng lớp trung lưu và thượng lưu đầu tư lớn cho giáo dục. Trẻ được thuê người đồng hành có độ tuổi rất rộng, từ dưới một tuổi đến 18 tuổi nhưng nhóm 2-9 tuổi được xem là có nhu cầu lớn nhất.

Theo HK01, những tin tuyển dụng trong ngành này thường đưa ra mức lương 30.000 đến 80.000 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 110 đến 300 triệu đồng, kèm ăn ở.

Dịch vụ "người mẹ thứ hai" nở rộ ở một số thành phố lớn Trung Quốc.

Ứng viên được yêu cầu tốt nghiệp các đại học hàng đầu Trung Quốc hoặc trường danh tiếng ở nước ngoài, nói tiếng Anh tốt, có kiến thức tâm lý trẻ em, kinh nghiệm giáo dục. Những người biết nghệ thuật, âm nhạc, golf, cưỡi ngựa hoặc các môn thể thao ngoài trời càng được ưu tiên.

Công việc này được ví như "người mẹ thứ hai" trong các gia đình giàu có. Về bản chất, người đồng hành là sự kết hợp giữa gia sư, bảo mẫu cao cấp, bạn chơi, người quản lý lịch trình và người hỗ trợ cảm xúc. Một số người còn kiêm nhiệm vai trò quản gia hoặc trợ lý cá nhân, nhận thưởng cuối năm và có tổng thu nhập lên tới hàng triệu NDT mỗi năm.

Jinxi, 29 tuổi, đã làm nghề này 4 năm, cho biết nhiều phụ huynh quản lý việc nuôi dạy con bằng tư duy kinh doanh. Họ quan tâm đến hiệu quả, kết quả và khả năng tối ưu hóa thời gian của trẻ. Trước khi được nhận vào nhà, ứng viên phải trải qua vòng phỏng vấn kỹ lưỡng, có khi diễn ra tại văn phòng chủ tịch, có khi ngay trên xe Rolls-Royce.

Bingbing, một người có 5 năm kinh nghiệm, từng được yêu cầu làm bài kiểm tra tiếng Trung, toán và tiếng Anh cấp tiểu học tại chỗ để chứng minh khả năng dạy trẻ.

Tuy nhiên, phía sau mức lương cao là khối lượng công việc khó đo đếm. Với Xiao Yu, người có ba năm kinh nghiệm, một ngày làm việc từng bắt đầu lúc 7h45, khi cô đánh thức một bé gái ba tuổi, rồi theo sát bé trong các hoạt động học tiếng Anh, toán, đọc sách, xem phim hoạt hình trước giờ ngủ. Cuối tuần, cô cùng bảo mẫu đưa bé đến trang trại, khu vui chơi cao cấp hoặc sắp xếp các hoạt động để bé cởi mở hơn, chẳng hạn luyện giao tiếp với nhân viên bán hàng trong siêu thị.

Xiao Yu cho rằng nhiều phần việc lẽ ra thuộc về cha mẹ đã được chuyển sang người đồng hành. Trong gia đình cô từng làm, việc trao đổi với cha mẹ đứa trẻ chủ yếu qua tin nhắn. Cô mua quần áo, đồ dùng, lo việc học và chăm sóc cảm xúc cho bé. Khi đứa trẻ hỏi "Mẹ con đâu?", Xiao Yu chỉ có thể ôm và vỗ về.

Sự gắn bó này khiến ranh giới nghề nghiệp trở nên khó tách bạch, đặc biệt với trẻ nhỏ. Bingbing từng chăm hai đứa trẻ trong một gia đình tái hôn, trong đó cậu bé 4 tuổi mất mẹ từ sớm, nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn. Cô nhớ những buổi tối hai người cùng đi dạo, cậu bé đạp xe còn cô đi bộ, vừa hát vừa trò chuyện.

Ngày Bingbing rời đi, đứa trẻ ôm cô khóc. Hai tuần sau, bố mẹ cậu bé nói con trở nên khó quản lý hơn từ khi cô nghỉ việc. Bingbing từng soạn một tin nhắn dài để góp ý với họ về cách chăm sóc con nhưng cuối cùng xóa hết vì nghĩ mình không có quyền can thiệp.

"Tôi là người không hối hận về những việc mình đã làm nhưng điều duy nhất tôi hối hận là cậu bé ấy", Bingbing nói.

Không chỉ trẻ em, cha mẹ cũng bị tác động bởi mối quan hệ này. Luo Yi, người sáng lập một công ty môi giới ở Bắc Kinh từng xử lý một trường hợp người mẹ yêu cầu thay người đồng hành sau 8 tháng dù công việc đang diễn ra tốt. Lý do là đứa trẻ quá gắn bó với người chăm sóc, khiến người mẹ có cảm giác "bị con mình cho ra rìa".

Khi sống trong nhà chủ, người đồng hành còn phải đối mặt với mạng lưới quan hệ phức tạp. Họ không chỉ làm việc với trẻ mà còn phải ứng xử với ông bà, họ hàng, bảo mẫu, tài xế, đầu bếp, trợ lý cá nhân. Bingbing từng rơi vào thế khó khi chăm hai đứa trẻ mất mẹ. Ông bà ngoại, những người đã mất con gái, muốn gặp cháu thường xuyên hơn, trong khi người cha đã tái hôn lại không mặn mà. Mỗi lần nhận tin nhắn từ ông bà, cô phải cân nhắc giữa sự cảm thông với người già và trách nhiệm với gia đình đang trả lương cho mình.

Ranh giới cá nhân cũng là vấn đề lớn trong nghề. Xiao Yu đặt ra yêu cầu phải có bảo mẫu đi cùng khi ra nước ngoài với gia đình chủ để tránh tình huống chỉ có cô và người cha trẻ tuổi.

Một số gia đình lắp camera trong phòng người đồng hành vì lý do an toàn cho trẻ, khiến người làm gần như bị theo dõi cả trong không gian riêng. Bingbing nói khi mới sống cùng gia đình chủ, cô có cảm giác "24 giờ đều ở nơi làm việc", nên thường ra ngoài ăn, ngồi quán cà phê hoặc đi dạo chỉ để tự tạo cảm giác vừa tan ca.

Việc sống cùng chủ nhà trong thời gian dài cũng khiến người đồng hành dễ bị giao thêm những việc ngoài thỏa thuận. Theo Luo Yi, nhiều phụ huynh nhờ họ mua đồ, đổ rác, in tài liệu, nhận bưu kiện hoặc lắng nghe chuyện riêng trong gia đình như mâu thuẫn vợ chồng, mẹ chồng nàng dâu. "Một số người thiếu kinh nghiệm vô tình can thiệp sâu vào xung đột nội bộ, khiến quan hệ với gia đình chủ thêm phức tạp", Luo Yi nói.

Đổi lại, công việc này mang đến những trải nghiệm xa xỉ khó có được. Xiao Yu từng làm cho con của người nổi tiếng, theo chủ tới Olympic Paris, ở khách sạn 5 sao, ăn nhà hàng cao cấp và chứng kiến cách nhân viên cửa hàng xa xỉ phục vụ nhóm khách siêu giàu. Nhưng cô thừa nhận những trải nghiệm ấy có thể âm thầm thay đổi thói quen tiêu dùng, khiến một người quen đi phương tiện công cộng dần thích xe riêng, ghế hạng nhất và những tiện nghi đắt đỏ.

Với Bingbing, các chuyến đi nước ngoài không phải đặc quyền mà là chuyến công tác nặng nề. Cô phải làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày, chơi cùng trẻ khi chúng chơi, tiếp tục chăm khi chúng nghỉ, đồng thời luôn lo an toàn vì trẻ dễ chạy khỏi tầm mắt ở nơi xa lạ.

"Dù lần sau có đi sao Hỏa, tôi cũng không đi, vì quá mệt", cô nói.

Luo Yi cho rằng ngành này hiện vẫn thiếu chuẩn mực rõ ràng. Nhiều người phải tự đóng bảo hiểm xã hội, làm việc qua môi giới nhưng không phải lúc nào cũng được cung cấp đầy đủ thông tin về gia đình chủ. Độ tuổi lý tưởng trong ngành thường dưới 35, trong khi giờ làm kéo dài, đời sống cá nhân bị hạn chế, ngày nghỉ phụ thuộc vào lịch của chủ nhà.

Xiao Yu dự định dừng công việc này khi bước sang tuổi 30 vì muốn một cuộc sống tự do hơn, nơi cô có thể tự chọn thời gian và địa điểm làm việc. Trong khi Jinxi, từ một giáo viên tiếng Anh trẻ em chuyển sang làm người đồng hành gia đình, cho rằng điều quan trọng nhất của nghề này không phải bằng cấp hay ngoại ngữ, mà là tình yêu thật sự với trẻ.

"Tôi tự hào về công việc của mình bởi những thói quen trẻ hình thành từ sớm có thể đi theo chúng suốt đời", cô nói.