Không bán song song xăng E10 và RON 95 vì lý do gì?

Thông tin nhiều cây xăng dừng bán RON 95 khoáng để chuyển sang xăng sinh học E10 đang khiến không ít tài xế lo lắng. Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng cần duy trì bán song song cả hai loại để người dân “tự lựa chọn”.

Tuy nhiên, theo lý giải mới nhất từ lãnh đạo Bộ Công Thương, việc không duy trì bán song song E10 và RON 95 khoáng là để đảm bảo hiệu quả của lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học, tránh đứt gãy hệ thống phân phối và thúc đẩy mục tiêu an ninh năng lượng, giảm phát thải.

Từ ngày 1/6/2026, xăng không chì theo quy chuẩn hiện hành bắt buộc phải phối trộn thành xăng E10 để lưu thông trên toàn quốc theo Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Điều này đồng nghĩa xăng khoáng RON 95 truyền thống sẽ không còn được bán đại trà như trước.

Vì sao Nhà nước muốn chuyển sang E10?

E10 không phải “xăng pha cồn rẻ tiền”

Đây là hiểu lầm phổ biến nhất hiện nay.

Xăng E10 thực chất là xăng sinh học chứa khoảng 10% ethanol nhiên liệu pha với xăng khoáng. Ethanol được sản xuất từ nguyên liệu sinh học như sắn, mía hoặc ngô.

Nhiều quốc gia đã áp dụng E10 từ lâu:

Mỹ phổ biến E10 trên diện rộng. Thái Lan từng triển khai E20, E85. Philippines áp dụng E10 bắt buộc từ năm 2011.

Theo Bộ Công Thương, mục tiêu chính của E10 là:

Giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch. Giảm khí thải. Tăng an ninh năng lượng. Thúc đẩy kinh tế xanh.

Vì sao không bán song song E10 và RON 95?

Đây là điểm nhiều người chưa hiểu đúng.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, nếu vẫn duy trì bán song song quá lâu, thị trường sẽ rất khó chuyển đổi vì tâm lý người tiêu dùng tiếp tục chọn xăng khoáng cũ. Khi đó:

Doanh nghiệp khó đầu tư hệ thống phối trộn. Chi phí logistics tăng cao. Cửa hàng xăng dầu phải duy trì nhiều bồn chứa. Khó hình thành thị trường nhiên liệu sinh học ổn định.

Ngoài ra, hệ thống phân phối hiện nay không phải cây xăng nào cũng đủ hạ tầng để bán đồng thời nhiều loại nhiên liệu khác nhau.

Một số doanh nghiệp lớn như Petrolimex, PVOIL đã bắt đầu chuyển dần hàng nghìn cửa hàng sang bán E10 từ giữa tháng 5/2026.

Người dân đang lo điều gì nhất?

Ba nỗi lo lớn nhất hiện nay gồm:

Xe cũ có bị hỏng động cơ? E10 có hao xăng hơn? Có nên tích trữ RON 95?

Theo khảo sát của Bộ Công Thương và ý kiến từ các chuyên gia động cơ, đa số xe máy và ô tô hiện đại đều có thể sử dụng E10 bình thường. Tuy nhiên, một số dòng xe đời quá cũ hoặc thiết kế đặc biệt có thể cần kiểm tra thêm về khả năng tương thích nhiên liệu.

Giải pháp thực tế người dùng có thể làm ngay

Xe nào nên lưu ý khi chuyển sang E10?

Checklist cần kiểm tra

✓ Xe sản xuất trước năm 2000

✓ Xe để lâu ít sử dụng

✓ Xe từng thay hệ thống nhiên liệu không chính hãng

✓ Xe có dấu hiệu rò ống dẫn nhiên liệu

✓ Xe độ máy hoặc can thiệp ECU

Nếu thuộc nhóm trên, nên kiểm tra kỹ trước khi dùng E10 thường xuyên.

So sánh nhanh: E10 và RON 95 khoáng

Những việc nên làm khi bắt đầu dùng E10

Không hoang mang vì tin đồn mạng xã hội

Hiện chưa có kết luận chính thức cho thấy E10 gây hỏng hàng loạt động cơ hiện đại.

Theo dõi phản ứng của xe

Nếu xuất hiện:

Khó nổ máy. Rung giật bất thường. Hao nhiên liệu tăng mạnh. Báo lỗi động cơ.

Nên đưa xe đi kiểm tra.

Không tích trữ xăng

Xăng sinh học có đặc tính hút ẩm cao hơn xăng khoáng nên không phù hợp lưu trữ quá lâu.

Chọn cây xăng uy tín

Ưu tiên:

✓ Hệ thống lớn

✓ Có nguồn cung ổn định

✓ Bảo đảm tiêu chuẩn phối trộn

✓ Luân chuyển nhiên liệu thường xuyên

Quy định pháp luật cần chú ý

Thông tư 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Theo quy định:

Từ 1/6/2026, xăng không chì phải phối trộn thành xăng E10 trên toàn quốc. Xăng E5RON92 tiếp tục được sử dụng đến hết ngày 31/12/2030.

Bộ Công Thương cũng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra các cửa hàng không tuân thủ lộ trình bán E10 từ ngày 1/6/2026.

Điều quan trọng không phải “sợ E10”

“Điều quan trọng nhất là chất lượng phối trộn và tiêu chuẩn phân phối, không phải chỉ nằm ở việc E10 hay RON 95. Nếu nhiên liệu đạt chuẩn và hệ thống phân phối tốt, đa số phương tiện hiện nay đều có thể vận hành ổn định.” - Quan điểm được nhiều chuyên gia nhiên liệu và động cơ chia sẻ thời gian gần đây.