Ngày vía Thần tài 2026: Giá vàng cao chót vót, người dân săn sản phẩm vàng siêu nhỏ

Xuất hiện sản phẩm vàng 0,05 chỉ ngày vía Thần tài 2026

Trong bối cảnh giá vàng thế giới và trong nước liên tục thiết lập những đỉnh cao mới, ngày vía Thần Tài năm 2026 (mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ) chứng kiến một sự thay đổi ngoạn mục trong hành vi người tiêu dùng. Thay vì săn tìm những lượng vàng lớn, dòng sản phẩm vàng "mini" với trọng lượng siêu nhỏ đang trở thành tâm điểm, dẫn dắt xu hướng mua sắm cầu may của người dân.

Nhiều khách hàng đến mua sản phẩm vàng sớm hơn trước ngày vía Thần tài 2026. Ảnh: Thái Nguyễn

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 25/2, tại "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội), không khí vẫn náo nhiệt nhưng các giao dịch vàng đã khác hơn các năm trước. Nếu như những năm trước, hình ảnh người dân xếp hàng để mua cả lượng vàng miếng SJC, nhẫn tròn là phổ biến, thì năm nay, sự chú ý đổ dồn vào những sản phẩm vàng siêu nhỏ chỉ từ 0,5 - 1 chỉ vàng, thậm chí xuất hiện sản phẩm 0,05 chỉ vàng.

Lý giải cho điều này, các chuyên gia kinh tế cho rằng áp lực từ giá vàng là nguyên nhân trực tiếp. Vào thời điểm trước ngày vía Thần tài 2026, giá vàng SJC và nhẫn đã vượt ngưỡng 185 triệu đồng/lượng. Với mức giá "đắt đỏ" này, việc sở hữu một lượng vàng trở thành gánh nặng tài chính với đại đa số người lao động.

BTMC mở thêm cơ sở mới tại số 4 Mai Hắc Đế (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) để đáp ứng nhu cầu mua ngày một tăng cao của khách hàng. Ảnh: Thái Nguyễn

Cửa hàng vàng Phú Quý đón nhận lượng khách lớn trong những ngày này. Ảnh: Thái Nguyễn

Nắm bắt tâm lý "mua vàng lấy may", các doanh nghiệp lớn như: Bảo Tín Minh Châu (BTMC), DOJI, Phú Quý,... đã tung ra những bộ sưu tập vàng siêu nhỏ với thiết kế phù hợp trong năm Bính Ngọ 2026.

Các sản phẩm vàng Kim Mã 1 chỉ tại Doji được nhiều khách hàng quan tâm. Ảnh: Thái Nguyễn

Những sản phẩm vàng mini, trong lượng siêu nhỏ dẫn đầu xu thế trong dịp vía Thần tài 2026. Ảnh: Thái Nguyễn

Bà Hoàng Thị Thúy Vân, Phó phòng Kinh doanh Vàng trao đổi Công ty Vàng bạc Đá quý BTMC cho biết, để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân trong ngày vía Thần Tài, BTMC đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ rất sớm với số lượng lớn Vàng Rồng Thăng Long và các sản phẩm vàng 999.9 đa dạng về mẫu mã, trọng lượng: Nhẫn tròn trơn VRTL 999.9 (từ 0.5 chỉ - 10 chỉ), quà mừng bản vị Thần Tài.

"BTMC chế tác các sản phẩm vàng đặc sắc như Linh giáp Ngọ, Linh quý Thần Tài, nhẫn kim tiền, linh vật nhỏ, charm vàng, miếng Thần Tài bản vị nhỏ (0,05 - 0,1 chỉ), tượng ngựa Kim mã, Thiên mã,... Điểm nổi bật của bộ sưu tập năm nay là sự kết hợp giữa yếu tố phong thủy – tài lộc và tính thẩm mỹ cao, đảm bảo vừa có giá trị tích trữ, vừa có thể sử dụng hoặc biếu tặng trang trọng", bà Vân chia sẻ.

Còn tại Doji, cửa hàng cũng chuẩn bị các dòng sản phẩm chủ đạo phục vụ mùa cao điểm đầu xuân như đồng vàng Kim Mã, Kim Thần Tài, nhẫn Hưng - Thịnh - Vượng,... Với đa dạng trọng lượng 1 - 5 chỉ, đồng vàng Kim Mã được xem như vật phẩm "chiêu tài" ý nghĩa, đặc biệt được nhiều khách hàng lựa chọn trong ngày vía Thần Tài để khởi động một năm mới may mắn.

Khách mua vàng đông kín cửa hàng vàng Doji tại số 5 Lê Duẩn.

Không khí náo nhiệt đều diễn ra tại các cửa hàng vàng lớn tại Hà Nội trong ngày mùng 9 tháng Giêng. Ảnh: Thái Nguyễn

Doanh nghiệp khuyến cáo khách hàng mua vàng trong ngày vía Thần tài

Theo ghi nhận trước ngày vía Thần tài, nhu cầu mua vàng năm nay vẫn duy trì ở mức cao và có xu hướng tăng nhẹ so với ngày thường, đặc biệt ở các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn và vàng ép vỉ có trọng lượng nhỏ.

Xu hướng khách hàng mua vàng lấy vía Thần tài thiên về mua vàng có trọng lượng nhỏ nhẹ lấy may. Bên cạnh đó, nhóm khách hàng trẻ cũng quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm có thiết kế đẹp, mang ý nghĩa may mắn, cầu tài, cầu lộc.

Nhu cầu mua vàng dịp vía Thần tài 2026 vẫn duy trì ở mức cao và tăng so với những ngày thường. Ảnh: Thái Nguyễn

Bà Hoàng Thị Thúy Vân cho biết, giá vàng thế giới tăng mạnh đã tạo hiệu ứng tâm lý rõ rệt trên thị trường trong nước.

"Chúng tôi ghi nhận lượng khách quan tâm, tìm hiểu và đặt mua vàng tăng sớm hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, thay vì tâm lý mua theo đám đông, phần lớn khách hàng hiện nay đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Bên cạnh yếu tố tâm linh cầu may đầu năm, nhiều người coi đây là dịp tích lũy tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động. Nhìn chung, thị trường đang duy trì trạng thái sôi động nhưng tương đối ổn định, không xuất hiện tình trạng hoang mang hay giao dịch bất thường", bà Vân cho biết.

Trước nhu cầu sôi động của thị trường vàng dịp vía thần tài 2026, đại diện BTMC khuyến nghị người dân nên cân nhắc kỹ nhu cầu và khả năng tài chính trước khi quyết định mua vàng trong thời điểm giá biến động mạnh. Nếu mua với mục đích cầu may, lấy lộc đầu năm, khách hàng có thể lựa chọn những sản phẩm có giá trị vừa phải, phù hợp ngân sách.

"Trong trường hợp mua với mục tiêu tích lũy, đầu tư, người dân nên theo dõi sát diễn biến thị trường, lựa chọn doanh nghiệp uy tín, có thương hiệu, niêm yết giá công khai minh bạch và có chính sách mua – bán rõ ràng. Quan trọng nhất là giữ tâm lý bình tĩnh, tránh chạy theo tâm lý đám đông", bà Vân nhấn mạnh.