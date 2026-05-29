Giá vàng hôm nay 29/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng bao nhiêu?
Giá vàng hôm nay bật tăng trở lại sau cú lao dốc mạnh, trong đó vàng nhẫn tăng tới 2,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Tính đến 9h10, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 157-160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 157-160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 156,8-160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,2 triệu đồng/lượng.
Tính đến 9h10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 157-160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 157-160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 156,8-159,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Chốt phiên giao dịch hôm qua 28/5, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 154,3-157,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,9 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cuối phiên ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Lúc 9h10, giá vàng thế giới niêm yết quanh ngưỡng 4.505,1 USD/ounce, tăng mạnh 103 USD so với một ngày trước.
Lúc 22h54 ngày 28/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.481 USD/ounce, bật tăng tới hơn 110 USD so với mức đáy thiết lập trong một ngày đầy biến động (4.367 USD/ounce).
