Giá vàng

SJC Mua 157,000 Bán 160,000

BTMH Mua 157,000 Bán 160,000

Tỷ giá

USD Mua 26,095 Bán 26,395

EUR Mua 29,892 Bán 31,468

Giá vàng giảm sâu, mất gần 35 triệu/lượng từ đỉnh lịch sử

Giá vàng trong nước gần đây liên tục lao dốc, cùng chiều với giá vàng thế giới. Giá vàng miếng SJC giảm tới 34,7 triệu đồng/lượng chỉ sau 4 tháng. Người mua vàng miếng SJC ở vùng đỉnh lịch sử đã lỗ tới 37,7 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch 28/5, giá vàng miếng SJC giảm tới 3,2 triệu đồng/lượng, kết phiên ở mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây là mức thấp nhất trong gần 5 tháng của giá vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC khởi động năm 2026 ở mức giá 150,8-152,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) rồi vọt tăng để lập đỉnh lịch sử 187,2-192,2 triệu đồng/lượng (mua - bán) vào cuối tháng 1.

Sau đó, giá vàng miếng SJC liên tục có những đợt tăng - giảm lên tới cả triệu đồng trong tháng 2 và tháng 3 trước khi đi vào chu kỳ giảm sâu kéo dài từ tháng 4 đến nay.

Như vậy, so với mức đỉnh lịch sử được thiết lập vào cuối tháng 1, hiện giá vàng miếng SJC đã giảm tới 34,7 triệu đồng/lượng (chiều bán).

Cộng với chênh lệch 3 triệu đồng mỗi lượng từ giá mua vào - bán ra thì người mua vàng miếng SJC ở vùng đỉnh lịch sử đã lỗ tới 37,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 29-5: Bất ngờ đảo chiều tăng mạnh
Giá vàng hôm nay trên thế giới bất ngờ tăng mạnh khi dữ liệu tăng trưởng kinh tế Mỹ kém tích cực, đồng USD suy yếu, chiến sự Iran vẫn căng thẳng...

-29/05/2026 06:36 AM (GMT+7)
