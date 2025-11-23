Thu hồi tiền vàng, pháo, cốc sứ từ xác tàu đắm 300 năm tuổi

Các nhà chức trách cho biết hôm 20/11 rằng một khẩu pháo, ba đồng xu và một chiếc cốc sứ nằm trong số những đồ vật đầu tiên mà các nhà khoa học Colombia thu hồi được từ độ sâu của Biển Caribe, nơi con tàu chiến huyền thoại San José của Tây Ban Nha bị chìm vào năm 1708 sau khi bị hạm đội Anh tấn công.

Ba đồng tiền vàng nằm trong số những đồ vật đầu tiên được tìm thấy từ vụ đắm tàu ở biển Caribe.

Hoạt động trục vớt là một phần của cuộc điều tra khoa học mà chính phủ đã cho phép vào năm ngoái nhằm nghiên cứu xác tàu và nguyên nhân vụ chìm tàu.

Các nhà nghiên cứu Colombia đã định vị được tàu chiến này vào năm 2015, dẫn đến nhiều tranh chấp pháp lý và ngoại giao. Vị trí chính xác của nó vẫn là bí mật quốc gia.

Người ta tin rằng con tàu này chứa 11 triệu đồng tiền vàng và bạc, ngọc lục bảo và nhiều hàng hóa quý giá khác từ các thuộc địa do Tây Ban Nha kiểm soát, có thể trị giá hàng tỷ USD nếu được tìm thấy.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đang xem một khẩu pháo được trục vớt từ vụ đắm tàu San Jose ở Biển Caribe của Colombia.

Chính phủ của Tổng thống Gustavo Petro cho biết mục đích của chuyến thám hiểm vùng nước sâu là nghiên cứu chứ không phải là thu giữ kho báu.

Bộ Văn hóa Colombia cho biết trong một tuyên bố hôm 20/11 rằng khẩu pháo, đồng xu và cốc sứ sẽ trải qua quá trình bảo quản tại một phòng thí nghiệm chuyên dụng cho chuyến thám hiểm.

Xác tàu nằm sâu gần 609 mét dưới biển. Giả thuyết phổ biến nhất là một vụ nổ đã khiến chiếc thuyền buồm, 62 khẩu súng bị chìm sau khi bị một phi đội Anh phục kích.

Nhưng chính phủ Colombia cho rằng con tàu có thể bị chìm vì những lý do khác, bao gồm cả hư hỏng ở thân tàu.