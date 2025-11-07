Phát hiện chiếc nồi đất chứa 103 đồng tiền vàng chôn trong ngôi đền

Theo cảnh sát, có tới 103 đồng tiền vàng cổ đã được tìm thấy trong một chiếc nồi đất được phát hiện trong quá trình cải tạo nơi thờ phụng vị thần chính tại đền Sivan vào ngày 3/11, gần đồi Javvadu, Ấn Độ.

"Gần 103 đồng tiền vàng từ một cái nồi đất đã được phát hiện trong khi công trình xây dựng đang diễn ra vào hôm 3/11", một quan chức cảnh sát cấp cao của Đồn cảnh sát Polur nói với PTI vào hôm 4/11.

"Công trình trùng tu chính điện của ngôi đền đang được tiến hành. Vào thời điểm đó, người ta phát hiện ra chiếc nồi đất này và đã báo cho chúng tôi ngay lập tức", ông nói.

Một số đồng tiền vàng được phát hiện trong quá trình trùng tu đền thờ ở Tamil Nadu ( Ảnh: ETV Bharat )

Các viên chức từ Cục Thuế và Cục Từ thiện và Tôn giáo Hindu (HR&CE) đã sớm đến hiện trường và thu giữ số tiền xu.

Họ đã bắt đầu các bước để kiểm tra và bảo tồn kho báu, trong khi các cuộc xác minh tiếp theo sẽ được thực hiện để xác định nguồn gốc lịch sử và thời kỳ của nó.

Các chuyên gia cho biết ngôi đền mang những nét đặc trưng của kiến trúc thời kỳ Chola muộn, củng cố giả thuyết cho rằng nó được xây dựng dưới thời vua Rajaraja Cholan III vào thế kỷ 13. Các nhà sử học tin rằng những đồng tiền này có thể thuộc về thời kỳ Chola muộn hoặc đầu thời kỳ Pandya - thời kỳ mà tiền vàng được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động quyên góp cho đền thờ và mạng lưới thương mại trên khắp miền Nam Ấn Độ.

Chính quyền làm rõ rằng không có vụ án nào được ghi nhận kể từ khi phát hiện ra vụ việc trong quá trình cải tạo ngôi đền được cấp phép.

Phát hiện này đã gây phấn khích lớn cho người dân địa phương và những người đam mê di sản.