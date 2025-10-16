Sửa hàng rào, 2 vợ chồng tìm thấy kho báu bằng vàng trị giá 8,1 tỷ đồng

Kho báu này đang được bán bởi nhà buôn tiền xu David Guest Numismatics. Nó sẽ được đấu giá tại Zurich, Thụy Sĩ, vào ngày 5/11 và dự kiến sẽ đạt giá hơn 230.000 bảng Anh (8,1 tỷ đồng).

Chuyên gia về tiền xu David Guest chia sẻ với Fox News Digital rằng kho báu này được một cặp vợ chồng ở Hampshire, Anh, tìm thấy ở Milford on Sea vào tháng 4/2020.

Một gia đình người Anh đã phát hiện ra kho báu ngay tại sân sau nhà mình.

Cặp đôi này đang chỉnh sửa hàng rào bên cạnh một trong những luống hoa ở sân sau nhà thì người chồng phát hiện ra một cục "đất sét", Guest cho biết.

"Tổng cộng, họ đã thu hồi được 64 đồng xu," ông nói thêm. "Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy thêm sáu đồng xu nữa vào tháng 10/2021."

Ban đầu, cục đất dường như chứa những mảnh kim loại mỏng. Nhưng khi cậu con trai tuổi của cặp vợ chồng rửa nó dưới vòi nước trong vườn, họ nhận ra bên trong có những đồng tiền vàng.

Nhà nghiên cứu tiền xu cho biết kho báu này được chôn vào cuối những năm 1530.

"Đây là một khoản tiền đáng kể vào thời điểm đó", Guest nhận xét. "Người ta tính toán rằng ở vùng nông thôn nước Anh vào những năm 1530, giá bất động sản trung bình là 25 bảng Anh".

Ông nói thêm rằng kho báu này có thể đã bị chôn vùi do tình hình chính trị bất ổn ở Anh trong thời kỳ Cải cách.

Guest cho biết: "Mặc dù chúng ta sẽ không bao giờ biết lý do và ai đã chôn kho báu này, nhưng gần như chắc chắn rằng nó đã được giấu đi trong giai đoạn đầu đầy biến động của cuộc Cải cách Anh".

Tất cả các đồng tiền đều được đúc trong khoảng thời gian từ những năm 1420 đến những năm 1530. Nhiều đồng tiền mang hình ảnh của bốn vị vua Anh từ năm 1422 đến năm 1547: Henry VI, Edward IV, Henry VII và Henry VIII.

Người buôn tiền xu cho biết tình trạng tuyệt vời của những đồng tiền này góp phần tạo nên giá trị cao của kho báu và ông tin rằng chúng sẽ được bán với giá cao hơn cả mức giá dự kiến.

Kho báu này là một trong nhiều phát hiện đặc biệt liên quan đến tiền xu được tìm thấy ở Anh trong những năm gần đây.

Vào năm 2023, một thợ sửa ống nước đã tìm thấy một kho tiền xu cổ trong một cánh đồng ở Leicestershire và bán đấu giá chúng vào năm 2025.