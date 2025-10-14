Đi đào giun, người đàn ông phát hiện ra kho báu quý giá

Một người đàn ông đang đào giun tại ngôi nhà của mình ở ngoại ô Stockholm, Thụy Điển thì bất ngờ phát hiện ra kho báu lên tới 20.000 đồng bạc xen lẫn với ngọc trai, mặt dây chuyền và nhẫn bạc.

Theo Ban quản lý Quận Stockholm, kho báu này có niên đại từ thời Trung cổ và nặng khoảng 6kg.

Kho báu khổng lồ được người đàn ông tìm thấy. (Nguồn ảnh: Hội đồng hành chính quận Stockholm)

Người đào giun đã báo cáo phát hiện này với chính quyền địa phương. Các nhà khảo cổ hiện đang kiểm tra kho báu, được đặt trong một chiếc vạc đồng đã bị xuống cấp phần lớn theo thời gian.

"Đây có lẽ là một trong những kho báu bạc lớn nhất từ thời Trung Cổ sơ kỳ được tìm thấy ở Thụy Điển", Sofia Andersson, một nhà khảo cổ học tại Hội đồng Hành chính quận ở Stockholm, cho biết. "Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác có bao nhiêu đồng xu, nhưng tôi nghĩ con số đó có thể lên tới hơn 20.000".

Phân tích sơ bộ cho thấy hầu hết các đồng bạc có niên đại từ thế kỷ 12. Một số đồng xu mang dòng chữ "KANUTUS", tên tiếng Latin của Knut, có nghĩa là chúng được đúc dưới thời vua Thụy Điển Knut Eriksson, người trị vì từ năm 1173 đến khoảng năm 1195.

Một số đồng xu rất hiếm, bao gồm một số "đồng xu giám mục" được đúc bởi các giám mục quyền lực, theo tuyên bố.

"Nó hoàn toàn độc đáo; chúng tôi không có kho báu thời trung cổ nào khác ở Stockholm, Lin Annerbäck, giám đốc Bảo tàng Trung cổ ở Stockholm nói.

Về lý do tại sao kho báu được chôn cất, Annerbäck cho biết cuối thế kỷ 12 là một "thời kỳ hỗn loạn.

"Vì vậy chúng tôi tin rằng nhiều người đã giấu những kho báu như thế này để giữ chúng trong tay gia đình", Annerbäck nói với tờ Dagens Nyheter. "Việc bạc được trộn lẫn với ngọc trai và những thứ khác khiến có vẻ như đó là tài sản của ai đó đã bị giấu đi".

Cuộc nghiên cứu về kho báu vẫn đang được tiến hành. Hội đồng Hành chính quận Stockholm sẽ báo cáo phát hiện này lên Hội đồng Di sản Quốc gia, cơ quan sẽ quyết định liệu tiểu bang có bồi thường cho người đàn ông tìm thấy kho báu hay không.

"Người tìm thấy đã hành động hoàn toàn đúng đắn khi liên hệ với chúng tôi tại Hội đồng Hành chính Quận", Andersson nói.