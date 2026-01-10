Vùng đất chỉ bằng 1/9 diện tích Việt Nam nhưng nằm trong top quốc gia, vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới

Đài Loan ở đâu?

Đài Loan là một hòn đảo và quần đảo ở Đông Á, nằm ngoài khơi phía đông nam Trung Quốc đại lục, cách bờ biển Trung Quốc khoảng 180 km qua eo biển Đài Loan.

Vị trí địa lý của Đài Loan nằm giữa Nhật Bản và Philippines, giáp biển Đông, biển Hoa Đông, biển Philippines và Thái Bình Dương, nổi tiếng với thiên nhiên tươi đẹp và nền kinh tế phát triển, là một trong "Bốn con rồng châu Á".

Đài Loan có diện tích khoảng 36.000 km², chỉ bằng 1/9 diện tích Việt Nam, trong đó hơn hai phần ba là đồi núi. Dãy núi Trung Ương chạy dọc theo chiều dài hòn đảo, với nhiều đỉnh cao trên 3.000 m, tạo nên địa hình hiểm trở ở phía đông. Ngược lại, phía tây là các đồng bằng ven biển màu mỡ, nơi tập trung phần lớn dân cư, đô thị lớn và hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.

Đài Loan giàu thứ mấy thế giới?

Kinh tế Đài Loan là sự kết hợp thành công giữa công nghiệp công nghệ cao (đặc biệt là bán dẫn) và một nền kinh tế thị trường mở, năng động, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ đầu tư vào giáo dục, công nghệ, tạo nên một cường quốc kinh tế quan trọng toàn cầu.

Theo đó, Đài Loan là một trong những nền kinh tế phát triển năng động của châu Á. Ngành công nghiệp chủ lực của vùng lãnh thổ này tập trung mạnh vào công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn và điện tử (sản xuất chip, linh kiện máy tính), cùng các lĩnh vực như công nghệ thông tin (ICT), sản xuất máy móc, thực phẩm, và xe đạp, biến Đài Loan thành một trung tâm công nghệ toàn cầu và "Thung lũng Silicon châu Á".

Theo Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Đài Loan, vào năm 2024, Đài Loan chiếm tới 76,8% sản lượng tấm wafer, đóng gói và thử nghiệm chất bán dẫn trên thế giới.

Trước đó, Đài Loan bắt đầu xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn từ cuối thập niên 1970, dựa trên sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ và hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ Mỹ, Hà Lan. Bước ngoặt quan trọng diễn ra năm 1987 khi TSMC được thành lập theo mô hình “foundry-only” – chuyên gia công chip theo thiết kế đối tác – dưới sự dẫn dắt của ông Morris Chang.

Mô hình này nhanh chóng thu hút hàng trăm công ty thiết kế chip toàn cầu, góp phần hình thành hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh, từ thiết kế, gia công đến đóng gói, kiểm thử và cung ứng vật liệu. Nhờ đó, Đài Loan vươn lên giữ vị thế hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn. Vậy Đài Loan giàu thứ mấy thế giới?

Năm 2024, Đài Loan vượt qua Nhật Bản và Hàn Quốc, đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng các quốc gia và khu vực giàu nhất trên thế giới.

Cụ thể, theo công bố mới nhất của tạp chí Tài chính toàn cầu (Global Finance) của Mỹ về bảng xếp hạng “Các quốc gia, khu vực giàu nhất trên thế giới năm 2024” , tổng sản phẩm quốc nội bình quân trên đầu người (GDP) của Đài Loan đạt 76.858 USD và xếp thứ 14 trên thế giới, không chỉ vượt xa Trung Quốc khi đứng ở vị trí 78, còn dẫn trước các nước láng giềng ở châu Á như Nhật Bản (xếp thứ 36) và Hàn Quốc (xếp thứ 30).

Lần đầu tiên sau 22 năm, GDP Đài Loan vượt Hàn Quốc

Trước đó, vào ngày 14/9, truyền thông Hàn Quốc dẫn số liệu mới công bố cho thấy, GDP bình quân đầu người của nước này trong năm 2025 lần đầu tiên sau 22 năm tụt thấp hơn so với Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Bộ Tài chính Hàn Quốc và cơ quan thống kê Đài Loan, GDP bình quân đầu người năm 2025 của Hàn Quốc ước đạt khoảng 37.430 USD (52,1 triệu won), thấp hơn mức 38.066 USD của Đài Loan. Đây là lần đầu sau 22 năm Đài Loan vượt Hàn Quốc về chỉ số này, trong bối cảnh tăng trưởng của Hàn Quốc chững lại, còn Đài Loan nổi lên như một trung tâm công nghệ và kinh tế quan trọng trên toàn cầu.

Về mục tiêu tương lai, GDP bình quân đầu người của Đài Loan (Trung Quốc) được kỳ vọng sẽ vượt qua Hàn Quốc bắt đầu từ năm 2025, với khoảng cách tiếp tục nới rộng. GDP bình quân đầu người của Đài Loan dự kiến sẽ vượt quá 40.000 USD vào năm 2027 và GDP danh nghĩa có thể đạt tới 1.000 tỷ USD vào năm 2028.