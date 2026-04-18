5 tỷ đồng 'bốc hơi' trong đêm: Lộ dấu hiệu bất thường trong bảo mật tài khoản

Mất 5 tỷ đồng lỗi ngay từ khi mở tài khoản?

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn C.S. (ở Hà Nội) cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 12-13/12/2025 tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank). Khoảng 13h20 ngày 12/12, ông S. mở tài khoản trực tuyến thông qua phương thức định danh điện tử (eKYC). Sau 3 tiếng mở tài khoản, ông S. đến quầy giao dịch để nộp 50 triệu đồng và xác nhận tài khoản hoạt động bình thường.

Đến tối cùng ngày, ông S. tiếp tục chuyển thêm 5 tỷ đồng từ một ngân hàng khác vào tài khoản KienglongBank với mục đích gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, đến 1h19 sáng ngày 13/12, tài khoản này bất ngờ phát sinh 11 giao dịch chuyển tiền, với tổng giá trị 5 tỷ đồng, trong đó có một giao dịch 100 triệu đồng và 10 giao dịch, mỗi giao dịch 490 triệu đồng.

Các giao dịch rút tiền từ tài khoản ông Nguyễn C.S. (ảnh: N.M).

Khi khiếu nại lên ngân hàng, ông S. nhận được dữ liệu ngân hàng cung cấp như sau. Cụ thể, ngay tại thời điểm mở tài khoản, hệ thống đã ghi nhận hai thiết bị cùng đăng nhập với thời gian trùng khớp gần như tuyệt đối - chỉ chênh lệch ở mức “một phần triệu giây”.

Theo ông S., điều này gần như không thể xảy ra về mặt thực tế, bởi quy trình eKYC yêu cầu thực hiện đồng thời nhiều bước như nhận diện khuôn mặt và quét NFC căn cước công dân - những thao tác khó có thể diễn ra song song trên hai thiết bị khác nhau.

2 thiết bị (iphone) được gắn vào tài khoản anh Nguyễn C.S., trùng khít tuyệt đối về thời gian.

Không chỉ vậy, phía ngân hàng còn cho rằng khách hàng đã chuyển sang sử dụng “thiết bị thứ hai” sau khi mở tài khoản. Tuy nhiên, hồ sơ giải trình không thể hiện việc thực hiện xác thực sinh trắc học khi thay đổi thiết bị - trong khi đây là yêu cầu bắt buộc theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

Ở khâu kiểm soát giao dịch, toàn bộ các lệnh chuyển tiền lớn đều diễn ra vào ban đêm nhưng không ghi nhận bất kỳ cảnh báo nào từ phía ngân hàng gửi tới chủ tài khoản.

Dữ liệu sinh trắc học do ngân hàng cung cấp cũng không trùng khớp với thời điểm thực hiện giao dịch, mà chỉ bao gồm hình ảnh tĩnh từ lúc mở tài khoản. Điều này đồng nghĩa chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy chính chủ tài khoản thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Trong quá trình làm việc, phía ngân hàng từng đưa ra đề xuất hỗ trợ khách hàng 500 triệu đồng, tương đương khoảng 10% số tiền bị mất. Tuy nhiên, ông S. không chấp nhận và hiện chưa có phương án bồi thường cụ thể từ phía ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Liên quan đến vụ việc, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản phản hồi đơn đề nghị của khách hàng, yêu cầu KienlongBank rà soát và xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc tra soát và giải quyết khiếu nại được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên, phù hợp với quy định tại Thông tư 17/2024 và Thông tư 15/2024.

Cơ quan quản lý cũng nhấn mạnh, trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm, ngân hàng phải chủ động báo cáo cơ quan chức năng, phối hợp điều tra và thông tin đầy đủ tới khách hàng. Đây là yếu tố quan trọng cho thấy những vụ việc có nghi vấn liên quan đến tội phạm công nghệ cao sẽ không chỉ dừng lại ở tranh chấp dân sự.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, hiện KienlongBank đã có văn bản gửi Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP. Hà Nội để đề nghị hỗ trợ xác minh. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận cuối cùng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Ngân hàng KienlongBank cho biết đang phối hợp với khách hàng để giải quyết vụ việc cùng với cơ quan công an.