Chiều 19-4, xác định khách mua ở TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp trúng xổ số miền Nam

Chiều 19-4, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp trúng thưởng vé số của 4 đài là TPHCM, Hậu Giang, Bình Phước và Long An.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 18-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải an ủi của vé số TPHCM trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Toàn Thắng

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 18-4, giải độc đắc (dãy số 724556) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Giải an ủi của vé số TPHCM cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Toàn Thắng ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 424189) của vé số Bình Phước được xác định trúng tại TPHCM.

Sau khi đại lý vé số Phúc Hồng Phước và đại lý vé số Dương Đoàn ở TPHCM đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Bình Phước thì đến chiều 19-4, hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TPHCM đã đổi thưởng thêm cho một khách hàng trúng giải độc đắc 1 vé Bình Phước.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Phước và vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 453092) của vé số Hậu Giang được xác định cũng trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé Hậu Giang vẫn là hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TPHCM. 11 vé Hậu Giang trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Hậu Giang được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thanh Vũ ở xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Đại Phát

Giải an ủi của vé số Hậu Giang trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thanh Vũ

Vé số Long An, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 18-4, giải độc đắc (dãy số 479455) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải an ủi vé số Long An là đại lý vé số Toàn Phát và đại lý vé số Tài 2 ở xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp.

Giải an ủi của vé số Long An trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: ĐLVS Toàn Phát

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 19-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.