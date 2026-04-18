Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn rút nhanh cách biệt với giá thế giới

Cuối ngày 18-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào, 172 triệu đồng/lượng bán ra - ổn định so với buổi sáng.

Ở thị trường tự do, một số cửa hàng báo giá vàng miếng SJC thấp hơn các thương hiệu lớn, khi mua vào 169,5 triệu đồng/lượng, bán ra 171,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng duy trì ổn định quanh mức 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước chững lại vào cuối tuần sau nhiều ngày biến động liên tục, tăng giảm với biên độ hàng triệu đồng mỗi ngày.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.831 USD/ounce, tăng khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng thế giới đang chịu ảnh hưởng bởi những thông tin liên quan eo biển Hormuz và cuộc xung đột ở Trung Đông.

Diễn biến đáng chú ý trong tuần qua là đà giảm nhanh của giá vàng trong nước, dù giá thế giới duy trì ở mứcc cao - trên 4.800 USD/ounce. Điều này giúp khoảng cách chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp đáng kể.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 153,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trên 18 triệu đồng/lượng. Khoảng cách biệt này thu hẹp đáng kể so với mức kỷ lục 30 triệu đồng/lượng trước đó.

Giá vàng trong nước đang thấp hơn giá vàng thế giới trên 18 triệu đồng/lượng

Theo một số chuyên gia, giá vàng trong nước giảm nhanh khi nhu cầu mua vàng của người dân và nhà đầu tư sụt giảm gần đây. Ở chiều bán ra, nhiều người lo ngại giá giảm tiếp – sau thông tin Ngân hàng Nhà nước đang xem xét hồ sơ của 11 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng xin cấp phép sản xuất vàng miếng, nhập khẩu nguyên liệu vàng.

Dù vậy, ông Huỳnh Trung Khánh - Cố vấn Hội đồng Vàng thế giới (WGC) tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) - cho rằng việc giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn có giảm nhanh hơn để thu hẹp cách biệt với giá thế giới hay không còn tùy thuộc vào lượng vàng nguyên liệu được nhập khẩu theo từng thời kỳ.

Nếu các doanh nghiệp được nhập vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, chênh lệch sẽ thu hẹp về còn mức 10 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, vẫn phải chờ đến khi có thông tin chính thức về nguồn vàng nhập khẩu, hạn mức (quota) phân bổ cho từng đơn vị.

Một chuyên gia vàng cũng cho rằng mức chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sẽ phụ thuộc vào nguồn cung thông qua việc cho phép nhập khẩu vàng. Nếu nguồn cung vàng nhập khẩu về nhiều, trong khi sức mua không tăng cao, giá trong nước sẽ giảm nhanh.