Hai tấn pate của Công ty Đồ hộp Hạ Long bị tiêu hủy vì liên quan nguyên liệu thịt lợn bệnh

Theo Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y TP Hải Phòng, tổng trọng lượng thịt lợn được cơ quan chức năng phát hiện trong các kho hàng của Công ty Đồ hộp Hạ Long là gần 130 tấn, trong đó có 2 tấn pate thành phẩm.

Qua kiểm tra mẫu phẩm cho kết quả dương tính, cơ quan chức năng và công ty đã phối hợp để thu hồi, tiêu hủy toàn bộ.

Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng đã tổ chức khử trùng, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra địa bàn.

Trụ sở Công ty Đồ hộp Hạ Long ở số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Nhà chức trách cho biết, thịt nhiễm bệnh được hai đầu mối thu gom của 6 người ở Hưng Yên. Tất cả không cung cấp được giấy tờ pháp lý hợp lệ liên quan cho số hàng hóa này.

Sau 4 tháng khởi tố vụ án, Công an Hải Phòng vừa thông báo đã khởi tố bị can với Bùi Đức Trọng (46 tuổi, ở đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền) và 8 người về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Theo cáo buộc công bố sáng nay, sự việc được phanh phui khi công an phát hiện những người này có hành vi vận chuyển, mua bán hơn 1.270 kg thịt lợn đã giết mổ, "có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi" đến tiêu thụ tại các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn.

Mở rộng vụ án, nhà chức trách khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty Đồ hộp Hạ Long, niêm phong 4 kho chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Các bị can khai khi bán hàng cho công ty đã kê khai nguồn hàng gian dối để né giấy kiểm dịch và hợp thức hóa nguồn gốc bằng cách dùng giấy tờ đã đăng ký với các đơn vị giết mổ khi mua hàng hóa khác.

Sáng nay, Công ty Đồ hộp Hạ Long chưa có thông tin chính thức về vụ việc. Đại diện doanh nghiệp cho hay lãnh đạo bận nên chưa làm việc với báo giới đến đề nghị cung cấp thông tin.

Công ty Đồ hộp Hạ Long thành lập năm 1957 tại Hải Phòng, với tên gọi ban đầu Nhà máy Cá hộp Hạ Long, hiện có 3 nhà máy. Đây là doanh nghiệp tiên phong và top đầu cả nước trong lĩnh vực thực phẩm chế biến như thịt hộp, cá hộp, xúc xích...

Theo thông tin giới thiệu của doanh nghiệp được công bố công khai, đơn vị luôn tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực và điều kiện khắt khe về các tiêu chí chuyên môn trong thực hành sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng nhiều tiêu chuẩn của quốc tế về xuất khẩu hàng nông sản, thực phẩm.

Nhà chức trách đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác định trách nhiệm của những người có liên quan.