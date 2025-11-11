Công ty điện lực của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới sau khi nâng vốn lên 28,3 nghìn tỷ

Tháng 3/2025, Vingroup đã thành lập CTCP VinEnergo với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Trong cơ cấu cổ đông, ông Phạm Nhật Vượng nắm quyền chi phối với 71%. Vingroup góp 19%, hai con trai ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người góp 5%.

Sự ra đời của VinEnergo gắn liền với đề án phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn giai đoạn 2025–2035 mà Vingroup đã trình Chính phủ, với tổng công suất lên tới 47.500MW. Trong đó, đến năm 2030, tập đoàn dự kiến triển khai 20.500MW, tổng vốn đầu tư khoảng 20-25 tỷ USD, tập trung vào điện mặt trời (13.900MW) và điện gió (6.600MW).

Để thực hiện kế hoạch của mình, cuối tháng 9/2025, Vingroup và VinEnergo đã khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng một trong những dự án năng lượng lớn nhất miền Bắc với tổng mức đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng (tương đương 6,1 tỷ USD).

VinEnergo của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đăng ký ngành nghề bán lẻ trực tiếp điện cho khách hàng

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1: 1.600 MW, giai đoạn 2: 3.200 MW) đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam - theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.

Từ tháng 10, VinEnergo có công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ tăng lên 28,3 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, Vingroup mới đây đã đề xuất đầu tư dự án Nhà máy điện gió Halcom Hồng Đức tại Quảng Trị, với tổng vốn đầu tư hơn 9.127 tỷ đồng.

Theo công bố, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, với tổng diện tích khảo sát 1.606ha, đặt tại các xã Sen Ngư, Tân Mỹ và Trường Phú (tỉnh Quảng Trị). Nhà máy có công suất thiết kế 200MW, dự án dự kiến cung cấp 549,4 GWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia. Các hạng mục chính bao gồm 24 tua-bin gió loại công suất 8,5MW và 4,5MW.

Không chỉ là nhà đầu tư các dự án năng lượng lớn, VinEnergo vừa có động thái mới trong công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo công bố này, doanh nghiệp có 9 ngành nghề, nổi bật là sản xuất điện, sản xuất thiết bị điện, lắp đặt hệ thống điện, truyền tải điện, phân phối điện.﻿ Doanh nghiệp đăng ký thêm 2 hoạt động mới thuộc ngành truyền tải và phân phối điện (3512) là bán buôn điện và bán lẻ điện.﻿

Hiện tại, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang là nhà cung cấp điện lớn nhất Viêt Nam. Ngoài ra còn có các tổ chức mua buôn, bán lẻ, ví dụ như tại các khu đô thị, chung cư, khu công nghiệp, đơn vị quản lý lập ra một đơn vị mua buôn của EVN theo giá ưu đãi của Nhà nước rồi bán lại cho khách hàng trong khu vực đó, họ đưa ra định giá của đơn vị. Theo công bố hiện có hơn 700 tổ chức bán buôn, với sản lượng hệ thống chiếm hơn 8,59%.